WBC(ワールドベースボールクラシック)の準決勝はアメリカがドミニカ共和国を下して決勝進出を決めました。

アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回に2発の特大弾でアメリカが逆転。その後もピンチをしのぎ、最後は見逃し三振で2-1で勝利しました。2023年の前回大会では決勝で日本に敗れたアメリカ。雪辱を果たすべく最後の戦いに挑みます。

明日の日本時間17日に行われるイタリア対ベネズエラの勝者と世界一をかけて戦います。

1次ラウンドでアメリカと対戦したイタリアは3本のホームランを放つなど序盤に大量リードでアメリカを制し、4戦全勝で突破。準々決勝のプエルトリコとの一戦でも初回から4得点と打線がつながり一次8-2と大量リード。終盤に追い上げられますが守り切り準決勝進出しました。2017年のオランダ以来のヨーロッパ勢によるベスト4進出となります。

ベネズエラも準々決勝で前回王者の日本に対しシーソーゲームを繰り広げながら3本のホームランなどで均衡を破り、最後は大谷翔平選手をショートフライで三者凡退に抑え勝利しています。

▽結果

〈準々決勝〉

アメリカ 5-3 カナダ

イタリア 8-6 プエルトリコ

ドミニカ共和国 10-0 韓国

ベネズエラ 8-5 日本

〈準決勝〉アメリカ 2-1 ドミニカ共和国イタリア - ベネズエラ