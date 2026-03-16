医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニックは、新生活を迎える時期に増加するストレス性肌荒れの実態を把握するため、過去５年以内に社会人となった経験を持つ２０〜３０代の男女３００人を対象に２月１６日〜２５日までインターネット調査を実施した。

新社会人の８１．３％が環境変化のストレスによって肌荒れが悪化したと回答した。「明らかに悪化した」と答えた人が４７．３％と約半数を占めており、新生活のストレスが肌に与える影響の大きさが浮き彫りになった。ストレス性の肌トラブルとして最も多く挙げられたのは「大人ニキビ」で６７．０％に達した。次いで「肌の乾燥・カサつき」が１５．３％となっており、ストレスによる皮脂分泌の乱れとバリア機能の低下が影響していると考えられる。

ストレスで肌荒れが起こる原因は、自律神経の乱れによるホルモンバランスの崩壊と皮脂分泌の増加だ。新生活のストレス性肌荒れを予防するには、睡眠の質を確保し、スキンケアをシンプルに保ち、早めに皮膚科を受診することが重要。大人ニキビは顎（あご）やフェイスラインにできやすく、思春期ニキビとは原因も治療法も異なるため、適切な対処が必要だ。