聖菜（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/16】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が3月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップスにショートパンツのタイトシルエットなコーディネートを公開した。

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◆聖菜、オフショル×ショーパンコーデ公開


聖菜は、体にフィットしたシルエットのグレーのオフショルダートップスに白いショートパンツ、白のロングブーツを合わせたコーディネートを公開。スラリとした美しいボディラインが際立っている。また、レーシーな白いトップスにブラウンのミニボトム姿も披露している。

◆聖菜の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「セクシー」「脚長すぎてビックリ」「スタイル良すぎて、AIかと思った」などと反響が寄せられている。

聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）

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