ギャルママモデル、衝撃の“美ボディ強調コーデ”に視線集中「AIかと」「脚長すぎてビックリ」
【モデルプレス＝2026/03/16】雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜（せいな）が3月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップスにショートパンツのタイトシルエットなコーディネートを公開した。
【写真】16歳で妊娠したギャルママモデル「AIかと」衝撃の美スタイル
聖菜は、体にフィットしたシルエットのグレーのオフショルダートップスに白いショートパンツ、白のロングブーツを合わせたコーディネートを公開。スラリとした美しいボディラインが際立っている。また、レーシーな白いトップスにブラウンのミニボトム姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「セクシー」「脚長すぎてビックリ」「スタイル良すぎて、AIかと思った」などと反響が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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◆聖菜、オフショル×ショーパンコーデ公開
聖菜は、体にフィットしたシルエットのグレーのオフショルダートップスに白いショートパンツ、白のロングブーツを合わせたコーディネートを公開。スラリとした美しいボディラインが際立っている。また、レーシーな白いトップスにブラウンのミニボトム姿も披露している。
◆聖菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「セクシー」「脚長すぎてビックリ」「スタイル良すぎて、AIかと思った」などと反響が寄せられている。
聖菜は2002年3月18日生まれ。2018年12月に結婚し、2019年3月に第1子となる蘭愛ちゃんを出産。2020年9月1日に離婚を発表している。（modelpress編集部）
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