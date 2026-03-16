＜16日（月）の天気＞

午前10時頃、全国のトップをきって高知と岐阜でソメイヨシノの開花発表がありました。高知は平年より6日早く、3年連続全国トップの開花となりました。岐阜は平年より9日も早く、観測史上最も早い開花となりました。

青空のもと桜の咲いたところがある一方、日本海側の地域や関東南部で雲が多くなっています。午後になると全国的に高気圧に覆われて、晴れるところが多くなりそうです。

東京都心など関東南部はしつこく雲が残るところもありますが、昼過ぎには晴れ間が戻ってくるでしょう。花粉が極めて多く飛びそうですので、花粉症の方は万全の対策が必要です。

＜予想最高気温（前日差）＞

過ごしやすい気温で、午後は日差しの暖かさを感じられそうです。

札幌 7℃（±0）

仙台 13℃（-1）

東京 13℃（-3）

名古屋 18℃（＋2）

大阪 16℃（＋3）

鳥取 14℃（＋3）

高知 18℃（-1）

福岡 17℃（＋2）

＜週間予報＞

17日（火）も全国的に晴れて暖かくなるでしょう。18日（水）は西から天気が下り坂。西日本では本降りの雨となり、東日本でも次第に雲が多くなりそうです。19日（木）は全国的に雨で、関東や東海で雨脚が強まる見込みです。雨でも気温が高く、桜の開花を促す雨になるでしょう。

週末には東京、名古屋、福岡などで開花発表があるかもしれません。北日本でも湿った雪や雨になるため、積雪の多い地域ではなだれや落雪に注意してください。