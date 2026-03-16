最終決戦で衝撃走る！伝説の特撮ドラマの令和版で“亡くなったはずの人物”がまさかの登場＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

3月15日（日）に放送された第18話では、赤影（佐藤大樹）が、幻妖斎（忍成修吾）たちとの最終決戦に挑む展開となった。

すると“亡くなったはずの人物”が、赤影に立ちはだかり…。

（※以下、第18話のネタバレがあります）

【映像】赤影たちに立ちはだかる意外な人物

◆「あいつ生きてたのかよ！」

第18話では、敵の傀儡甚内が明智光秀（福士誠治）に成り代わって謀反を起こした結果、本能寺にいた信長が生け捕りにされてしまった。

敵の夢堂典膳（山口祥行）から「天王山でお待ち申す」と告げられた赤影たちは、信長を救うべく、言われた場所に向かうことに。

天王山に着くと、幻妖斎と夢堂、そして拘束された信長の姿があった。

幻妖斎が「光はここだ、影よ。今すぐここへ来たいであろうが、そうたやすく来られては困るので…」と切り出すと、赤影たちの前に、光秀に成り代わった傀儡甚内とその部下たちが現れる。

さらにその隣には、巨大な金目像に踏み潰され亡くなったと思われていた敵の鬼念坊（勝矢）までいた。鬼念坊は眼帯姿に変わってはいるものの、相変わらず草を貪り食いながらピンピンしており、それを見た青影（木村慧人）は「あいつ生きてたのかよ！ どんだけ硬い体だよ！」と困惑。

普通なら助からないような状態だった鬼念坊がまさか復活するとは、驚きの展開となっていた。