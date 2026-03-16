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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「再生可能エネルギー」が２０位となっている。



太陽光や風力、地熱などを活用した再生可能エネルギーに再評価機運が高まっている。米・イスラエルによるイラン攻撃を契機に原油価格が急騰。米原油先物相場のＷＴＩ価格は９日に一時１バレル＝１１９ドル台まで急伸。いったん値を下げたが、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖が嫌気され、再び１００ドル台に乗せている。これを受け、原油急伸の影響緩和に向けて再生可能エネルギーに関心が向かっている。



太陽光発電などのウエストホールディングス<1407.T>やＡｂａｌａｎｃｅ<3856.T>、テスホールディングス<5074.T>、レノバ<9519.T>、エヌ・ピー・シー<6255.T>、風力発電関連の豊田通商<8015.T>や戸田建設<1860.T>、地熱発電関連の富士電機<6504.T>や酉島製作所<6363.T>などに注目したい。



出所：MINKABU PRESS