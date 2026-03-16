相手のスパイクを拾って放り投げる…イングランドで衝撃の退場劇「めちゃくちゃ馬鹿げている」
イングランド4部相当のEFLリーグ2で、相手選手のスパイクを放り投げた選手が2枚目の警告で退場となる異例の事象が発生した。
14日に行われたノッツ・カウンティ対チェスターフィールドの前半19分、ノッツ・カウンティのMFオリバー・ノーバーンが相手MFアルマンド・ドブラにプレスをかけてノーファウルでボールを奪い取った。ところがノーバーンは接触の勢いで脱げたドブラのスパイクを拾い上げると、そのままタッチラインの外へ投げ飛ばしてしまった。
一時はプレーが続いたものの、他の審判員から情報を受けたとみられる主審は試合を止めるとノーバーンにイエローカードを提示。ノーバーンはすでに警告されていたため、2枚目で退場処分となった。試合は3-2でチェスターフィールドが勝利している。
元イングランド代表のマイケル・ドーソン氏は『スカイ・スポーツ』に出演して「めちゃくちゃ馬鹿げている。公園で見るようなものだ」とコメント。元プレミアリーグ主審のマイク・ディーン氏も「見たことがない」と驚きを口にした。
ノーバーンは自身のX(@olivernorburn18)を通じて「レッドカードは愚かなミスであり、今日は僕の責任だ」と反省を示している。
14日に行われたノッツ・カウンティ対チェスターフィールドの前半19分、ノッツ・カウンティのMFオリバー・ノーバーンが相手MFアルマンド・ドブラにプレスをかけてノーファウルでボールを奪い取った。ところがノーバーンは接触の勢いで脱げたドブラのスパイクを拾い上げると、そのままタッチラインの外へ投げ飛ばしてしまった。
元イングランド代表のマイケル・ドーソン氏は『スカイ・スポーツ』に出演して「めちゃくちゃ馬鹿げている。公園で見るようなものだ」とコメント。元プレミアリーグ主審のマイク・ディーン氏も「見たことがない」と驚きを口にした。
ノーバーンは自身のX(@olivernorburn18)を通じて「レッドカードは愚かなミスであり、今日は僕の責任だ」と反省を示している。