開催：2026.3.16

会場：ローンデポ・パーク

結果：[ドミニカ共和国] 1 - 2 [アメリカ]

WBCの試合が16日に行われ、ローンデポ・パークでドミニカ共和国とアメリカが対戦した。

ドミニカ共和国の先発投手はＬ・セベリーノ、対するアメリカの先発投手はＰ・スキーンズで試合は開始した。

2回裏、6番 Ｊ・カミネロ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでドミニカ共和国得点 DOM 1-0 USA

4回表、5番 Ｇ・ヘンダーソン 9球目を打って右中間スタンドへのホームランでアメリカ得点 DOM 1-1 USA、7番 Ｒ・アンソニー 6球目を打ってセンターへのホームランでアメリカ得点 DOM 1-2 USA

試合は1対2でアメリカの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアメリカのＰ・スキーンズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドミニカ共和国のＧ・ソトで、ここまで0勝1敗0S。アメリカのＭ・ミラーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-16 12:12:08 更新