「大谷もお手上げの空振り」侍ジャパンを沈黙させた“KBO発投手”　「ベネズエラの英雄だ！」韓国メディア絶賛【WBC】

侍ジャパン相手に好投したベネズエラの左腕エンマヌエル・デ・ヘススを、韓国メディア『OSEN』が「デ・ヘスス、無失点の完璧投球…大谷もお手上げの空振り、ベネズエラの英雄になる」と題して絶賛している。

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ベネズエラは3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝で日本に8-5で逆転勝利し、劇的な準決勝進出を果たした。この日、ベネズエラの3番手として登板したデ・ヘススは2.1回を投げて1被安打、1四球、3奪三振、無失点と好投し、勝利投手となった。

チームが2-5とリードされていた4回裏に登板したデ・ヘススは、牧秀悟を右飛に打ち取るも源田壮亮に中前安打、若月健矢に四球を与え一死一、二塁を招いた。しかし、続く大谷翔平を相手に空振りを連発させ、最後はカットボールで三振を奪った。続く佐藤輝明も空振り三振に仕留め、ピンチを無失点で締めくくった。

5回裏には森下翔太を見逃し三振、吉田正尚を二ゴロ、岡本和真を捕邪飛に打ち取り、三者凡退で片付けた。そして6回表、ベネズエラがウィルヤー・アブレイユの3ラン本塁打で7-5の逆転に成功。デ・ヘススは6回裏、村上宗隆を中飛に打ち取った後、勝利投手の権利を手にしてホセ・ブットにマウンドを譲った。

2024年にキウム・ヒーローズへ加入して韓国プロ野球KBOリーグに参戦したデ・ヘススは同年シーズンに30試合（171.1回）で防御率3.68、13勝11敗と目覚ましい活躍を見せた。2025年はKTウィズに移籍し、32試合（163.2回）で防御率3.96、9勝9敗を記録した。

KT時代のデ・ヘスス（写真提供＝OSEN）

シーズン終了後はKTとの再契約に失敗し、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んでメジャー挑戦に乗り出したデ・ヘスス。今回、WBCの大舞台で母国の準決勝進出に貢献したことで改めて注目を集めている。

そんなデ・ヘススの好投を惜しんだのは、再契約が失敗したKTだけではない。KBOではサムスン・ライオンズが今季新加入のマット・マニングの負傷を受け、代わりの外国人投手としてデ・ヘススの獲得を模索していたが、メジャー昇格が現実味を帯びたことで交渉が白紙となった。サムスンを率いるパク・ジンマン監督も、「デ・ヘススと接触していたのだが、WBCでの活躍でメジャーのロースター入りまで決まってしまい、話が流れてしまった」と嘆いていた。

（記事提供＝OSEN）