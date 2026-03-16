4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

大沢あかね コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/5336ejl8tk59cidcxq19.html

星田英利 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/5336bkwau17gda48c0un.html

桜井玲香 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/5336q2g3z22opb3ef72k.html

青柳翔 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/5336fdqgwcc1q2piafez.html

堀内敬子 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/articles/53362mcfkn40rjroy8ih.html

誰が敵で誰が味方!? 奇妙すぎる連続殺人をめぐる物語を、個性豊かな面々が盛り上げる。

さらに、本編映像入りのPR映像も初解禁。笑いとラブと刺激満載の映像をお見逃しなく！TVer番組ページ、ドラマ公式X・公式ホームページ、YouTube等で視聴が可能。

PR映像：https://youtu.be/ftFwIKfaEVQ

■イントロダクション

「この遺体、昨日私が寝た人です…」

今度のDEEPは・・・超・刺激的！

谷崎真奈美は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。

ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠など様々なマイラブたちと人生を謳歌している。

そんなある日突然、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。

真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。

−殺らせない、私がヤりつづけるために−

自由に生きる「奔放刑事」のたくさんの恋と殺人 超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー！

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

4月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

脚本 : 澤田航太

音楽 : 日向萌

演出 : 大谷健太郎 林雅貴 兵藤和広

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 小林拓弘

プロデューサー : 榊原真由子 馬場三輝（ケイファクトリー）

制作協力 : ケイファクトリー

製作著作 : 日本テレビ

ホームページ : https://www.ntv.co.jp/deep-koisatsu/

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公式ハッシュタグ : #多すぎる恋と殺人