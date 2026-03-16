日向坂46金村美玖、都市型音楽フェス『CENTRAL』にて展示企画『記憶の欠片』開催決定

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4月3日～5日に開催される、都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下『CENTRAL』）。臨港パークで開催される、入場無料エリア「CENTRAL FIELD」にて、CENTRAL×金村美玖（日向坂46）による展示企画『記憶の欠片』が開催されることが発表された。

■『CENTRAL』と日向坂46『7回目のひな誕祭』がコラボ

『CENTRAL』と、4月4日・5日に横浜スタジアムで開催される日向坂46『7回目のひな誕祭』のコラボレーションが決定。

展示企画『記憶の欠片』では、臨港パークの景観を活かしたランドスケープアートとして、多面的なオブジェクトを会場内に点在させ、それぞれに金村美玖が撮影した写真と、写真から紡がれた言葉を展示。来場者は公園内を歩きながら作品と出会い、写真や言葉を自身の記憶や感情と重ね合わせながら鑑賞することができる。

展示写真の撮影には、ソニーのデジタル一眼カメラ「α(TM)」シリーズなどを使用。横浜の自然と調和し、来場者が思わず足を止めたくなる視覚的なランドマークとして、屋外ならではの新しい写真展示が展開される。

■金村美玖（日向坂 46）コメント

■「CENTRAL FIELD」の新企画が続々発表

さらに、横浜市との共同開催となる「CENTRAL FIELD」では、世代を超えて愛されるキャラクター、PEANUTS・セサミストリート等のキャラクターブース、ソニー・ミュージックのグローバルアーティスト育成プロジェクト『TORA PROJECT』から選抜されたレッスン生と、2025年7月に活動を始動させた、男性3人組グループ、Besttedによるスペシャルパフォーマンス『Bestted×TORA

PROJECT STAGE』、『Live 横浜！』とコラボレーションした横浜の子どもたちによるダンスステージ、2027年に横浜で開催される国際博覧会『GREEN×EXPO 2027』の特別スポットなど、様々なコンテンツがあらたに発表。詳細は『CENTRAL』公式サイトをチェックしよう。

3月16日18時より、各ライブ会場のチケット一般発売もスタート。都市型フェス『CENTRAL』に注目だ。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

04/03（金）～04/05（日）神奈川・Kアリーナ横浜／横浜赤レンガ倉庫／KT Zepp Yokohama／臨港パーク

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/

『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』公式サイト

https://central-fest.com/