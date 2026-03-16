香取慎吾はサロンの主！のん、又吉直樹が偏愛するアーティストを語りつくす

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香取慎吾がサロンの主（あるじ）、岡崎体育がサロンを切り盛りするDJを務める『偏愛ミュージックサロン』が、3月28日23時から放送されることが決定した。

■忌野清志郎、THE BLUE HEARTSの超貴重映像も蔵出し

本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した“持論”を話したい人が、秘密のたまり場『偏愛ミュージックサロン』に集結し、自らが偏愛する音楽について、ときに熱く、ときに自分勝手に語り尽くす音楽トークバラエティ。大好評だった第1弾に続く今回は、放送時間を拡大して放送される。

今回のゲストは、俳優ののんと芸人で作家の又吉直樹。のんが偏愛するアーティストは忌野清志郎。「いろんなことが上手くいかず鬱屈した日々を過ごしていたとき、夜ベッドに転がりながらRCサクセションや清志郎さんの曲を聴いていたら眠れなくなって、飛び跳ねていた！」 と語るのん。清志郎の音楽に歌声に、そしてその生きざまに、背中を押されたという。

又吉直樹は、THE BLUE HEARTSについて語る。持論はずばり「カッコいい！」。シンプルすぎる言葉を入り口に、深すぎる哲学を展開。THE BLUE HEARTSの言葉が、叫びが、作家としての原点でもあり、いかに自分の生き方に深く影響を及ぼしたか語りつくす。

忌野清志郎、THE BLUE HEARTSの超貴重映像の数々も蔵出し。レジェンドたちのエネルギッシュな歌や信念に触れ、スタジオは大きな感動に包まれる。なお、ナレーションは、俳優の坂井真紀。偏愛論を語り尽くすゲストの人生に優しく寄り添う。

■香取慎吾 コメント