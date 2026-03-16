香取慎吾はサロンの主！のん、又吉直樹が偏愛するアーティストを語りつくす
香取慎吾がサロンの主（あるじ）、岡崎体育がサロンを切り盛りするDJを務める『偏愛ミュージックサロン』が、3月28日23時から放送されることが決定した。
■忌野清志郎、THE BLUE HEARTSの超貴重映像も蔵出し
本番組は、音楽が好きすぎるあまり独自の視点で考察した“持論”を話したい人が、秘密のたまり場『偏愛ミュージックサロン』に集結し、自らが偏愛する音楽について、ときに熱く、ときに自分勝手に語り尽くす音楽トークバラエティ。大好評だった第1弾に続く今回は、放送時間を拡大して放送される。
今回のゲストは、俳優ののんと芸人で作家の又吉直樹。のんが偏愛するアーティストは忌野清志郎。「いろんなことが上手くいかず鬱屈した日々を過ごしていたとき、夜ベッドに転がりながらRCサクセションや清志郎さんの曲を聴いていたら眠れなくなって、飛び跳ねていた！」 と語るのん。清志郎の音楽に歌声に、そしてその生きざまに、背中を押されたという。
又吉直樹は、THE BLUE HEARTSについて語る。持論はずばり「カッコいい！」。シンプルすぎる言葉を入り口に、深すぎる哲学を展開。THE BLUE HEARTSの言葉が、叫びが、作家としての原点でもあり、いかに自分の生き方に深く影響を及ぼしたか語りつくす。
忌野清志郎、THE BLUE HEARTSの超貴重映像の数々も蔵出し。レジェンドたちのエネルギッシュな歌や信念に触れ、スタジオは大きな感動に包まれる。なお、ナレーションは、俳優の坂井真紀。偏愛論を語り尽くすゲストの人生に優しく寄り添う。
■香取慎吾 コメント
僕も、生きる力を沢山もらった忌野清志郎さんとTHE BLUE HEARTSの音楽への偏愛を、のんさんと又吉さんと体育くんと穏やかに熱く爆破的に語り尽くしました。
でも、貴重映像ばかりだったのでVTR中は邪魔しないように静かにしていました。
お楽しみに！！
■番組情報
NHK総合『偏愛ミュージックサロン ＃2』
03/28（土）23:00～23:44
※NHK ONEでインターネットでの同時配信／見逃し番組配信（放送後1週間）あり
出演：香取慎吾 岡崎体育
ゲスト：のん 又吉直樹
ナレーション：坂井真紀