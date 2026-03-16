昼過ぎは広く日が差してくる、積雪の多いところはナダレに注意を【これからの天気(3月16日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところではナダレに注意ください。
◆16日(月)これからの天気
昼過ぎは広く日が差してくるでしょう。
夜にかけて時おり雲が広がりますが、にわか雨やにわか雪はなさそうです。
降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。
◆16日(月)の予想最高気温
最高気温は、9～12℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところではナダレに注意ください。
◆16日(月)これからの天気
昼過ぎは広く日が差してくるでしょう。
夜にかけて時おり雲が広がりますが、にわか雨やにわか雪はなさそうです。
降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。
◆16日(月)の予想最高気温
最高気温は、9～12℃の予想です。
昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。