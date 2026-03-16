これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。積雪の多いところではナダレに注意ください。



◆16日(月)これからの天気

昼過ぎは広く日が差してくるでしょう。

夜にかけて時おり雲が広がりますが、にわか雨やにわか雪はなさそうです。



降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。





◆16日(月)の予想最高気温

最高気温は、9～12℃の予想です。

昨日より3℃前後高いでしょう。平年と比べると同じくらいかやや高くなりそうです。