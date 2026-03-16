4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

当記事では、桜井のコメントと役柄を紹介。

■桜井玲香 コメント

主人公 谷崎真奈美の後輩であり、奔放な真奈美とは正反対の真面目なエリート管理官を演じます。

話が進むごとに、みんな怪しく感じてくるハラハラドキドキ感を、楽しみながら撮影に挑めればと思っています。

※高峰綾乃（たかみね あやの）…桜井玲香

警視庁捜査一課の管理官。キャリア組で、事件に執着し、厳しい捜査をすることで知られている。

真奈美とは何か因縁があるようで…？