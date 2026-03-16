4月6日（月）スタートの日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

すでに出演を発表している森カンナ（主演）、西垣匠に加え、新たに5名のキャストを情報解禁！

森が演じる主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役に大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役に星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役に桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役に青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役に堀内敬子が決定！

当記事では、青柳のコメントと役柄を紹介。

■青柳翔 コメント

日本テレビ「多すぎる恋と殺人」に出演させていただくことになりました。タイトルのインパクトの通り、恋や人間関係、さまざまな思惑が複雑に絡み合いながら物語が展開していく、スリリングで見応えのある作品になっています。脚本を読んだときから物語の世界観に引き込まれ、先の読めない展開に魅了されました。登場人物それぞれの感情や関係性にもぜひ注目してご覧いただけたら嬉しいです。最後まで目が離せない物語になっていますので、放送を楽しみにしていてください。

※桐生徹（きりゅう とおる）…青柳翔

私立探偵。真奈美の元警察の同僚であり元夫。

真奈美への想いが残っているかのような節があり、壮馬（西垣匠）からは勝手にライバル視されている。