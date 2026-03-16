INI“美の精鋭” 尾崎匠海、木村柾哉、佐野雄大が接近カット 自らフォーメーションを提案する撮影裏も
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海、木村柾哉、佐野雄大が、21日発売の『VOCE』5月号（講談社）に登場。「美」をテーマに4ページの拡大版を届ける。
【写真】青春感あふれるジャケット写真
特集テーマは「“美”va la vita 磨き続ける美学」。ビューティ誌ならではの肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫る。見どころは、自信のあるパーツにぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段なかなか見られない角度から捉えた表情や、吸い込まれるような強い目力とあふれ出す色気は、まさに眼福のひと言に尽きる仕上がりに。シャッターが切られるたびに、スタッフ一同が思わず見惚れて溜息を漏らしたほどの仕上がりとなっている。
インタビューでは、3人それぞれの核心に触れる“美の定義”を深掘りする。互いの魅力を語り合うクロストークでは、相手の美しさを讃え合うあまり、思わず指先で顔に触れて確認し合う一面も。一方で、カメラの前ではプロの顔に。限られた撮影時間のなか、「じゃあ次、俺が右側に立つわ」「これでちょうど1周したでしょ！」と自らフォーメーションを提案し合うなど、抜群のチームワークで最高の一枚を追求した。
本誌発売と合わせ、VOCE公式YouTubeチャンネルでも特別動画を公開予定。当日の朝に企画を知らされたという3人が「さすがに抜き打ちすぎる！」と驚きながらも披露したバッグの中身とは。撮影の合間にメンバー同士で楽しんでいるという必需品や、美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用アイテムまで披露する。
【写真】青春感あふれるジャケット写真
特集テーマは「“美”va la vita 磨き続ける美学」。ビューティ誌ならではの肌の質感や温度感までもが伝わる至近距離で3人に迫る。見どころは、自信のあるパーツにぐっと寄った、いくら拡大しても隙のないソロカット。普段なかなか見られない角度から捉えた表情や、吸い込まれるような強い目力とあふれ出す色気は、まさに眼福のひと言に尽きる仕上がりに。シャッターが切られるたびに、スタッフ一同が思わず見惚れて溜息を漏らしたほどの仕上がりとなっている。
本誌発売と合わせ、VOCE公式YouTubeチャンネルでも特別動画を公開予定。当日の朝に企画を知らされたという3人が「さすがに抜き打ちすぎる！」と驚きながらも披露したバッグの中身とは。撮影の合間にメンバー同士で楽しんでいるという必需品や、美意識の高さが垣間見えるリアルな愛用アイテムまで披露する。