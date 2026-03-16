（CNN）国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は15日、イランでの戦争による石油取引の混乱を和らげるため、4億バレルの石油備蓄を放出する用意があると明らかにした。

米国はこれまでに1億7200万バレルの放出を約束している。これに加え、IEAのほかの31加盟国も備蓄を放出する。これらの石油は3月末までに放出される予定で、欧州が約束した政府と業界の石油備蓄1億750万バレルも含まれる。IEAによると、アジア・オセアニア地域の加盟国は直ちに放出を始める。

IEAのビロル事務局長は「IEA加盟国は、ホルムズ海峡の事実上の閉鎖によって失われた供給を補うため、市場に4億バレルの石油を供給する」と述べた。

今回の協調行動は備蓄放出としては過去最大規模となる。IEAによると、これまでに実施された協調放出は5回しかなく、そのうち2回は、ロシアのウクライナ侵攻で原油価格が急騰した2022年に行われた。

原油価格はこの1週間で1バレル=100ドル（約1万5900円）を超えた。米国とイスラエル主導の対イラン戦争により、2月28日以降、ホルムズ海峡を通る輸送が事実上止まっているためだ。世界の石油供給の約20%が同海峡を通過している。