「ミックスして味わう」を提案。「ジョニーウォーカー ブロンド」発売
キリンビールは4月7日、ディアジオ社(英国)が所有する世界販売数量1位(※)を誇るスコッチウイスキーブランドから、新商品「ジョニーウォーカー ブロンド」を全国で発売する。
ジョニーウォーカー ブロンド
同商品は、若年層の「カジュアルにウイスキーを楽しみたい」ニーズに応え、シリーズ中で最もスモーキーさを抑えた穏やかで親しみやすい味わいが特長のウイスキー。
丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽熟成によるフルーティな味わいとバニラのような余韻で、炭酸飲料やジュースなどさまざまな割り材と相性が良い「ミックスのためのウイスキー」として提案する。特にレモネードハイボールがおすすめとのこと。
パッケージは明るい黄色を基調に、象徴的な青のストライディングマンを配した躍動感あるデザインを採用した。価格はオープン。
※ IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量
ジョニーウォーカー ブロンド
同商品は、若年層の「カジュアルにウイスキーを楽しみたい」ニーズに応え、シリーズ中で最もスモーキーさを抑えた穏やかで親しみやすい味わいが特長のウイスキー。
丁寧なブレンドとアメリカンオーク樽熟成によるフルーティな味わいとバニラのような余韻で、炭酸飲料やジュースなどさまざまな割り材と相性が良い「ミックスのためのウイスキー」として提案する。特にレモネードハイボールがおすすめとのこと。
パッケージは明るい黄色を基調に、象徴的な青のストライディングマンを配した躍動感あるデザインを採用した。価格はオープン。
※ IMPACT DATABANK 2024に基づく販売数量