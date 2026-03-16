「TVerアワード2025」TVer10周年記念賞・大賞に『水曜日のダウンタウン』 受賞作を期間限定配信
TVerが贈る「TVerアワード2025」より10周年記念賞」が発表された。
【写真】TVer10周年記念賞、『水曜日のダウンタウン』が大賞 『アメトーーク！』『月曜から夜ふかし』優秀賞に 各受賞作品
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立された表彰。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して「TVer10周年記念賞」を新設。以下の10番組が表彰される。
【TVerアワード2025 10周年記念大賞】受賞番組
10周年記念大賞
『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞
『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞
『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
ローカルバラエティ賞
北海道・東北部門
『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門
『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門
『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門
『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門
『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門
『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門
『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
なお、「TVerアワード2025」の発表を記念し、受賞ドラマ、バラエティ、アニメをTVerで期間限定配信を実施。さらに受賞の模様や受賞者の喜びの声など、TVer限定スペシャル動画も特別配信する。
また、3月16日から「＃わたしのTVerアワード2025」と題し、テーマシェア機能を利用したSNSキャンペーンを3月31日まで実施。「TVerアワード2025」受賞作品の中からお気に入りの番組を1〜3番組選択し、X（旧Twitter）にシェア、さらにキャンペーン投稿をリポストすることで参加できる。TVer10周年を記念して、Amazonギフトカード10万円分を抽選で10名にプレゼント。詳細は特設サイトにて。
配信される受賞作品、受賞コメントは以下の通り。
＜配信される「TVerアワード2025」TVer10周年記念賞受賞作品＆受賞コメント＞
■10周年記念大賞『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年を迎えたTVerにおいて、すべてのバラエティ番組で総再生数第1位を記録。また、TVerアワードバラエティ大賞を2021年から5年連続で受賞し、さらにTVer初となる番組累計再生数が3億（※2020年12月16日〜2025年11月30日における見逃し配信再生数／TVer DATA MARKETING調べ）を突破するなど、数々の偉業を打ち立てた。受賞を記念し、傑作回4本を期間限定で配信する。
・浜田雅功（ダウンタウン）コメント
そないみるか？（笑）
■10周年記念優秀賞『アメトーーク！』（テレビ朝日）
『アメトーーク！』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録した。受賞を記念し、「後輩との接し方、わからない芸人」と「コンビ芸人ホームルーム」を期間限定で配信する。
・蛍原徹 コメント
『アメトーーク！』はTVerで見逃し配信を始めたのが2023年と他のバラエティ番組に比べて後発だったのですが、この度、10周年記念の名誉ある賞を頂き、うれしく思います。長年『アメトーーク！』をやってますが、毎週、色んなゲストに楽しませてもらいながら、新鮮な気持ちで収録してます。この楽しさを、TVerで観てるみなさんと今後も共有していきたいと思います。
■10周年記念優秀賞『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
『月曜から夜ふかし』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録した。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信する。
・沢田健介（日本テレビ プロデューサー）コメント
素敵な賞をありがとうございます！ 今回の受賞に際して、視聴者の皆様から『夜ふかし』へ温かいメッセージをいただきました。
「番組を見て、人生が楽しいものだと思えた」「世の中には個性的な人がたくさんいて、そんな人達も同じ毎日を生きているんだと思うと、なんだか自分のささやかな人生も少し輝いて見えるような気がした」
今後も村上さんマツコさんと一緒に、『夜ふかし』らしさ全開で番組を作ってまいりますので、お時間ある時は、是非ご覧ください。そして、『夜ふかし』スタッフが街でインタビューのお声がけをさせていただいた際には、温かくご協力いただけると嬉しいです。
■ローカルバラエティ賞／北海道・東北部門
『ジンギス談！』（北海道放送）
『ジンギス談！』は、北海道・東北エリアの放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位となった。受賞を記念し、5本を期間限定で配信する。
・タカアンドトシ コメント
――受賞の感想とTVerユーザーの皆さまへメッセージをお願いいたします。
トシ：北海道・東北エリアで、一番再生されたローカル番組ということでしょ？
タカ：嬉しいね。「ジンギス談！」やってきてよかったですね。
トシ：「ジンギス談！」は、今お笑い熱い人たちが目を付けてるようなコンビとか芸人をチョイスしてますから。ぜひぜひ、皆さん見てください！
タカ：推しの芸人を見つけてください！ お笑い好き、そうでない方も、みんな楽しめますんで、見てください！
■ローカルバラエティ賞／関東部門
『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
『いろはに千鳥』は、関東エリアにおける在京キー局以外の関東エリアの放送局が制作したバラエティ番組の中で総再生数が1位となった。受賞を記念し、2025年に放送配信された10本を期間限定で配信する。
・千鳥 コメント
ノブ：『いろはに千鳥』が「TVerアワード10周年記念ローカルバラエティ賞」を受賞したということでありがとうございます！
大悟：ありがとうございます。
ノブ：「TVerアワード」は4年連続ということで。
大悟：嬉しいことです。
ノブ：テレビ埼玉でね、もう長いですよ。ずっとやらせてもらっていて、ずっとこのTVerアワードをいただいてという、もうTVerさん様様というね。
大悟：TVerのおかげで皆さんに見ていただいてね。
ノブ：ほんとに、TVerで見てるよという声が多いので、今後ももう10年連続ぐらいでね頂きたいですね。
大悟：今4年ですか。だから5年、6年、7年、8年、9年、10年ってことよね。
ノブ：もうええねん、10で！ アホが！ なんで言いたいねん、今の。
大悟：アホやから。数字いっぱい言ったら賢いと思われるから。
ノブ：アホやね〜、それは。ということで、『いろはに千鳥』今後ともよろしくお願いします！ ありがとうございました！
■ローカルバラエティ賞／中部部門
『オモウマい店』（中京テレビ）
『オモウマい店』は、中部エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、11本を期間限定で配信する。
・ヒロミ・小峠英二（バイきんぐ） コメント
――2025年の『オモウマい店』で印象に残った回は？
ヒロミ：どの回も濃くて覚えている店がたくさんあるんですが、京都の“マンマミーア”の店は特に印象的でした。
小峠：キャラの立った店が多く、新潟のアオちゃんや香川の天津飯のお店など、どれも最高に面白かったです。
――TVerで『オモウマい店』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。
ヒロミ・小峠：このような賞をいただきありがとうございます。何度見ても面白い番組ですので、今年もTVerでぜひお楽しみください。
■ローカルバラエティ賞／関西部門
『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
『笑い飯西田のてくてく大喜利』は、関西エリアにおける在阪局以外の関西エリアの放送局が制作した番組の中で総再生数が1位となった。受賞を記念し、3本を期間限定で配信する。
・辰己珠里（奈良テレビ放送 報道制作局）コメント
TVer10周年という記念すべき時に名誉ある賞を頂戴し、大変光栄に思っております。奈良をてくてくしながら炸裂する西田さんの変態的な大喜利回答（褒めています）を全国のみなさんに見てもらえることが最大の幸せです。
■ローカルバラエティ賞／中国・四国部門
『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
『かまいたちの掟』は、中国・四国エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、10本を期間限定で配信する。
・かまいたち（濱家隆一・山内健司） コメント
濱家：毎回素敵な賞をいただきありがとうございます。この賞金で番組も発展していってますので、今後もTVerさんに恩返しできるようにがんばりたいと思います。
山内：中四国部門のディフェンディングチャンピオンとしてこれからも王座を守り続けたいですね。
濱家：俺たちを倒す中国四国バラエティが出てくるのを待っています。
山内：頑張れよ！ ひな檀団！
■ローカルバラエティ賞／九州・沖縄部門
『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
『ゴリパラ見聞録』は、九州・沖縄エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、4本を期間限定で配信する。
・ゴリけん・パラシュート部隊 コメント
ゴリけん：ありがとうございます！ これからも人生をさらけだして旅を続けていきます！
斉藤優：沢山の方に見て頂きありがとうございます！ 九州一の次は日本一を目指して頑張ります。
矢野ぺぺ：15年で初タイトル！ 本当に感謝です。トロフィーが1個なので、自腹で自分の分を作って家に飾ります。
■ローカルバラエティ賞／BS番組部門
『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
『ウチ、“断捨離”しました！』は、BS局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、3本を期間限定で配信する。
・やましたひでこ コメント
やましたひでこより
制作チームの誠実な番組づくりと、世代を超えてご覧くださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。
【写真】TVer10周年記念賞、『水曜日のダウンタウン』が大賞 『アメトーーク！』『月曜から夜ふかし』優秀賞に 各受賞作品
「TVerアワード」は、多くのユーザーに愛され、TVerの発展に寄与した番組を称える目的で、2021年3月に設立された表彰。前年1月1日から12月31日の間にTVerで配信されたすべての番組を対象に、年間を通じた総再生数を基準として各部門の番組を表彰し、毎年3月に発表している。
今年度は、2025年10月26日にTVerがサービス開始10周年を迎えたことを記念して「TVer10周年記念賞」を新設。以下の10番組が表彰される。
10周年記念大賞
『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年記念優秀賞
『アメトーーク！』（テレビ朝日）
10周年記念優秀賞
『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
ローカルバラエティ賞
北海道・東北部門
『ジンギス談！』（北海道放送）
関東部門
『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
中部部門
『オモウマい店』（中京テレビ）
関西部門
『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
中国・四国部門
『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
九州・沖縄部門
『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
BS番組部門
『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
なお、「TVerアワード2025」の発表を記念し、受賞ドラマ、バラエティ、アニメをTVerで期間限定配信を実施。さらに受賞の模様や受賞者の喜びの声など、TVer限定スペシャル動画も特別配信する。
また、3月16日から「＃わたしのTVerアワード2025」と題し、テーマシェア機能を利用したSNSキャンペーンを3月31日まで実施。「TVerアワード2025」受賞作品の中からお気に入りの番組を1〜3番組選択し、X（旧Twitter）にシェア、さらにキャンペーン投稿をリポストすることで参加できる。TVer10周年を記念して、Amazonギフトカード10万円分を抽選で10名にプレゼント。詳細は特設サイトにて。
配信される受賞作品、受賞コメントは以下の通り。
＜配信される「TVerアワード2025」TVer10周年記念賞受賞作品＆受賞コメント＞
■10周年記念大賞『水曜日のダウンタウン』（TBSテレビ）
10周年を迎えたTVerにおいて、すべてのバラエティ番組で総再生数第1位を記録。また、TVerアワードバラエティ大賞を2021年から5年連続で受賞し、さらにTVer初となる番組累計再生数が3億（※2020年12月16日〜2025年11月30日における見逃し配信再生数／TVer DATA MARKETING調べ）を突破するなど、数々の偉業を打ち立てた。受賞を記念し、傑作回4本を期間限定で配信する。
・浜田雅功（ダウンタウン）コメント
そないみるか？（笑）
■10周年記念優秀賞『アメトーーク！』（テレビ朝日）
『アメトーーク！』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録した。受賞を記念し、「後輩との接し方、わからない芸人」と「コンビ芸人ホームルーム」を期間限定で配信する。
・蛍原徹 コメント
『アメトーーク！』はTVerで見逃し配信を始めたのが2023年と他のバラエティ番組に比べて後発だったのですが、この度、10周年記念の名誉ある賞を頂き、うれしく思います。長年『アメトーーク！』をやってますが、毎週、色んなゲストに楽しませてもらいながら、新鮮な気持ちで収録してます。この楽しさを、TVerで観てるみなさんと今後も共有していきたいと思います。
■10周年記念優秀賞『月曜から夜ふかし』（日本テレビ）
『月曜から夜ふかし』は10周年を迎えたTVerにおいて、極めて高い再生数を記録した。受賞を記念し、2025年に放送配信された5エピソードを期間限定で配信する。
・沢田健介（日本テレビ プロデューサー）コメント
素敵な賞をありがとうございます！ 今回の受賞に際して、視聴者の皆様から『夜ふかし』へ温かいメッセージをいただきました。
「番組を見て、人生が楽しいものだと思えた」「世の中には個性的な人がたくさんいて、そんな人達も同じ毎日を生きているんだと思うと、なんだか自分のささやかな人生も少し輝いて見えるような気がした」
今後も村上さんマツコさんと一緒に、『夜ふかし』らしさ全開で番組を作ってまいりますので、お時間ある時は、是非ご覧ください。そして、『夜ふかし』スタッフが街でインタビューのお声がけをさせていただいた際には、温かくご協力いただけると嬉しいです。
■ローカルバラエティ賞／北海道・東北部門
『ジンギス談！』（北海道放送）
『ジンギス談！』は、北海道・東北エリアの放送局制作のバラエティ番組での総再生数が1位となった。受賞を記念し、5本を期間限定で配信する。
・タカアンドトシ コメント
――受賞の感想とTVerユーザーの皆さまへメッセージをお願いいたします。
トシ：北海道・東北エリアで、一番再生されたローカル番組ということでしょ？
タカ：嬉しいね。「ジンギス談！」やってきてよかったですね。
トシ：「ジンギス談！」は、今お笑い熱い人たちが目を付けてるようなコンビとか芸人をチョイスしてますから。ぜひぜひ、皆さん見てください！
タカ：推しの芸人を見つけてください！ お笑い好き、そうでない方も、みんな楽しめますんで、見てください！
■ローカルバラエティ賞／関東部門
『いろはに千鳥』（テレビ埼玉）
『いろはに千鳥』は、関東エリアにおける在京キー局以外の関東エリアの放送局が制作したバラエティ番組の中で総再生数が1位となった。受賞を記念し、2025年に放送配信された10本を期間限定で配信する。
・千鳥 コメント
ノブ：『いろはに千鳥』が「TVerアワード10周年記念ローカルバラエティ賞」を受賞したということでありがとうございます！
大悟：ありがとうございます。
ノブ：「TVerアワード」は4年連続ということで。
大悟：嬉しいことです。
ノブ：テレビ埼玉でね、もう長いですよ。ずっとやらせてもらっていて、ずっとこのTVerアワードをいただいてという、もうTVerさん様様というね。
大悟：TVerのおかげで皆さんに見ていただいてね。
ノブ：ほんとに、TVerで見てるよという声が多いので、今後ももう10年連続ぐらいでね頂きたいですね。
大悟：今4年ですか。だから5年、6年、7年、8年、9年、10年ってことよね。
ノブ：もうええねん、10で！ アホが！ なんで言いたいねん、今の。
大悟：アホやから。数字いっぱい言ったら賢いと思われるから。
ノブ：アホやね〜、それは。ということで、『いろはに千鳥』今後ともよろしくお願いします！ ありがとうございました！
■ローカルバラエティ賞／中部部門
『オモウマい店』（中京テレビ）
『オモウマい店』は、中部エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、11本を期間限定で配信する。
・ヒロミ・小峠英二（バイきんぐ） コメント
――2025年の『オモウマい店』で印象に残った回は？
ヒロミ：どの回も濃くて覚えている店がたくさんあるんですが、京都の“マンマミーア”の店は特に印象的でした。
小峠：キャラの立った店が多く、新潟のアオちゃんや香川の天津飯のお店など、どれも最高に面白かったです。
――TVerで『オモウマい店』を視聴しているユーザーに向けてメッセージをお願いいたします。
ヒロミ・小峠：このような賞をいただきありがとうございます。何度見ても面白い番組ですので、今年もTVerでぜひお楽しみください。
■ローカルバラエティ賞／関西部門
『笑い飯西田のてくてく大喜利』（奈良テレビ）
『笑い飯西田のてくてく大喜利』は、関西エリアにおける在阪局以外の関西エリアの放送局が制作した番組の中で総再生数が1位となった。受賞を記念し、3本を期間限定で配信する。
・辰己珠里（奈良テレビ放送 報道制作局）コメント
TVer10周年という記念すべき時に名誉ある賞を頂戴し、大変光栄に思っております。奈良をてくてくしながら炸裂する西田さんの変態的な大喜利回答（褒めています）を全国のみなさんに見てもらえることが最大の幸せです。
■ローカルバラエティ賞／中国・四国部門
『かまいたちの掟』（TSKさんいん中央テレビ）
『かまいたちの掟』は、中国・四国エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、10本を期間限定で配信する。
・かまいたち（濱家隆一・山内健司） コメント
濱家：毎回素敵な賞をいただきありがとうございます。この賞金で番組も発展していってますので、今後もTVerさんに恩返しできるようにがんばりたいと思います。
山内：中四国部門のディフェンディングチャンピオンとしてこれからも王座を守り続けたいですね。
濱家：俺たちを倒す中国四国バラエティが出てくるのを待っています。
山内：頑張れよ！ ひな檀団！
■ローカルバラエティ賞／九州・沖縄部門
『ゴリパラ見聞録』（テレビ西日本）
『ゴリパラ見聞録』は、九州・沖縄エリアの放送局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、4本を期間限定で配信する。
・ゴリけん・パラシュート部隊 コメント
ゴリけん：ありがとうございます！ これからも人生をさらけだして旅を続けていきます！
斉藤優：沢山の方に見て頂きありがとうございます！ 九州一の次は日本一を目指して頑張ります。
矢野ぺぺ：15年で初タイトル！ 本当に感謝です。トロフィーが1個なので、自腹で自分の分を作って家に飾ります。
■ローカルバラエティ賞／BS番組部門
『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）
『ウチ、“断捨離”しました！』は、BS局制作のバラエティ番組の中での総再生数が1位となった。受賞を記念し、3本を期間限定で配信する。
・やましたひでこ コメント
やましたひでこより
制作チームの誠実な番組づくりと、世代を超えてご覧くださる皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。