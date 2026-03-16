WBC準決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。

最後は9回2死三塁から、ぺルドモが見逃し三振に倒れゲームセット。フルカウントから低めの変化球を見送り、一塁へ向かいかけたが判定はストライクだった。

ぺルドモは両手をあげて抗議。ソト、ゲレーロJr.らもベンチで両手を広げ、何かを叫んで抗議。不満をあらわにしていた。

まさかの形での終戦。アルバート・プホルス監督は試合後の会見で、「最後の投球はすごく重要だった。（選手には）誇りを持ってほしい。もちろん私たちの準備ができていなかったわけではない。どちらが勝ってもおかしくなかった」と振り返った。

さらに「最後の1球に焦点を置きたくない」とした上で、「試合の終わり方にはがっかりしたが、批判はしたくない。ただ……ただ……我々にはツキがなかっただけだ。両チームとも良い投球をし、良いプレーをしたと思う。我々のブルペンは素晴らしい働きをした。セベリーノも素晴らしい投球だった。だからこそ、今夜のような素晴らしい試合で、最後の投球にこだわるつもりはないよ」と話した。

ドミニカはここまで5試合で51得点をマーク。破壊力抜群の重量打線だったが、米国投手陣に封じこまれた。



（THE ANSWER編集部）