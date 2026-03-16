＜アカデミー賞＞ポール・トーマス・アンダーソン監督『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞に輝く
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオが初タッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞を獲得した。
【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
カンヌ、ベネチア、ベルリンの世界三大映画祭で監督賞を制覇した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダーソンが脚本と監督を手掛けた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。
平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブ（レオナルド・ディカプリオ）。しかしある日、最愛の娘（チェイス・インフィニティ）が突然さらわれ、彼の生活は一変する。異常な執着心でボブを追い詰める変態軍人“ロックジョー”（ショーン・ペン）が放つ刺客たちとの死闘の中で、ボブに革命家時代の闘争心がよみがえっていく。ピンチの時に現れる“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の手を借りながら、戦いに身を投じていくボブ。彼と娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも―。
昨年9月に公開されると全世界興行収入1億ドルを突破し、公開10日間で、アンダーソン監督作品として史上最大の興行収入を記録した。前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞やアクター賞、クリティクス・チョイス・アワードなどでも作品賞や監督賞などにノミネートされ、数々の賞を受賞。アカデミー賞においては、作品賞と監督賞をはじめ13ノミネートを獲得していた。
＜第98回アカデミー賞主演男優賞：候補作品一覧（★が受賞者）＞
■作品賞
『ブゴニア』
『F1（R）／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
★『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』
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カンヌ、ベネチア、ベルリンの世界三大映画祭で監督賞を制覇した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダーソンが脚本と監督を手掛けた『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。
昨年9月に公開されると全世界興行収入1億ドルを突破し、公開10日間で、アンダーソン監督作品として史上最大の興行収入を記録した。前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞やアクター賞、クリティクス・チョイス・アワードなどでも作品賞や監督賞などにノミネートされ、数々の賞を受賞。アカデミー賞においては、作品賞と監督賞をはじめ13ノミネートを獲得していた。
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■作品賞
『ブゴニア』
『F1（R）／エフワン』
『フランケンシュタイン』
『ハムネット』
『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
★『ワン・バトル・アフター・アナザー』
『シークレット・エージェント』
『センチメンタル・バリュー』
『罪人たち』
『トレイン・ドリームズ』