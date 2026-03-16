＜アカデミー賞＞主演男優賞は『罪人たち』マイケル・B・ジョーダン 初ノミネート初受賞
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『罪人たち』のマイケル・B・ジョーダンが主演男優賞を受賞。初ノミネートにして初のオスカーに輝いた。
【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
米カリフォルニア州生まれで、幼い頃からエンターテイメント業界で活躍しているマイケルは、本作の監督ライアン・クーグラーのデビュー作『フルートベール駅で』で批評家からの称賛を浴びた。以降『クリード チャンプを継ぐ男』（2015）や『ブラックパンサー』2作品でクーグラー監督とタッグを組み、全米映画批評家協会賞主演男優賞などを獲得した。
ほかの出演作に、『ファンタスティック・フォー』（2015）や『黒い司法 0%からの奇跡』などがある。『クリード 過去の逆襲』（2023）では監督デビューを果たし、『トーマス・クラウン・アフェアー』の再映画化作品でもメガホンを取る予定。日本のアニメ愛好家としても知られる。
『罪人たち』は、本年度のアカデミー賞において、歴代最多記録更新となる16部門に候補入りを果たしたノンストップ・サバイバルホラー。マイケルは一人二役を演じた。
1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷で一攫千金の夢を賭けた商売を計画する。それは、当時禁じられていた酒や音楽をふるまう、この世の欲望を詰め込んだようなダンスホールだった。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂する。ある招かざる者たちが現れるまでは…。最高の歓喜は、一瞬にして理不尽な絶望にのみ込まれ、人知を超えた狂乱の幕が開ける。果たして兄弟は、夜明けまで、生き残ることが出来るのか――。
出演はマイケルのほか、ヘイリー・スタインフェルド、マイルズ・ケイトン、ジャック・オコンネル、ウンミ・モサク、ジェイミー・ローソン、オマー・ベンソン・ミラー、デルロイ・リンドーら。
＜第98回アカデミー賞主演男優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
★マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
ワグナー・モウラ 『シークレット・エージェント』
【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
米カリフォルニア州生まれで、幼い頃からエンターテイメント業界で活躍しているマイケルは、本作の監督ライアン・クーグラーのデビュー作『フルートベール駅で』で批評家からの称賛を浴びた。以降『クリード チャンプを継ぐ男』（2015）や『ブラックパンサー』2作品でクーグラー監督とタッグを組み、全米映画批評家協会賞主演男優賞などを獲得した。
『罪人たち』は、本年度のアカデミー賞において、歴代最多記録更新となる16部門に候補入りを果たしたノンストップ・サバイバルホラー。マイケルは一人二役を演じた。
1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷で一攫千金の夢を賭けた商売を計画する。それは、当時禁じられていた酒や音楽をふるまう、この世の欲望を詰め込んだようなダンスホールだった。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂する。ある招かざる者たちが現れるまでは…。最高の歓喜は、一瞬にして理不尽な絶望にのみ込まれ、人知を超えた狂乱の幕が開ける。果たして兄弟は、夜明けまで、生き残ることが出来るのか――。
出演はマイケルのほか、ヘイリー・スタインフェルド、マイルズ・ケイトン、ジャック・オコンネル、ウンミ・モサク、ジェイミー・ローソン、オマー・ベンソン・ミラー、デルロイ・リンドーら。
＜第98回アカデミー賞主演男優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
ティモシー・シャラメ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
レオナルド・ディカプリオ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
イーサン・ホーク 『Blue Moon（原題）』
★マイケル・B・ジョーダン 『罪人たち』
ワグナー・モウラ 『シークレット・エージェント』