＜アカデミー賞＞主演女優賞は『ハムネット』のジェシー・バックリー シェイクスピア妻を演じる
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、クロエ・ジャオ監督の『ハムネット』でウィリアム・シェイクスピアの妻アグネスを演じたジェシー・バックリーが主演女優賞を獲得した。
【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！
アイルランド出身のジェシーは、名門として知られる王立演劇学校（RADA）を卒業後、『Beast（原題）』（2017）で初主演を果たし、英国インディペンデント映画賞最優秀新人賞を獲得するなど注目を集めた。『ワイルド・ローズ』（2018）で英国アカデミー賞スコットランド部門主演女優賞を受賞し、『ロスト・ドーター』（2021）ではアカデミー賞助演女優賞に初ノミネートを果たした。ほかの出演作に、『クーリエ：最高機密の運び屋』（2020）や『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（2022）、ドラマ『戦争と平和』、『チェルノブイリ』、『FARGO／ファーゴ：カンザスシティ』など。
『ハムネット』は、『ノマドランド』で第93回アカデミー賞にて作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督が、世界から喝采を浴びたマギー・オファーレル著の同名小説を実写映画化。ウィリアム・シェイクスピアによる不朽の名作『ハムレット』に隠された、シェイクスピア夫妻の愛と喪失の物語を描く。先に開催された第83回ゴールデン・グローブ賞にて、作品賞（ドラマ部門）と主演女優賞（ドラマ部門）の2部門を獲得。またジェシーは本作で、英国アカデミー賞やクリティクス・チョイス・アワード、アクター賞（旧SAG賞）を獲得するなど、本年度の主な映画賞を軒並み受賞した。
＜第98回アカデミー賞主演女優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
★ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン 『ブゴニア』
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アイルランド出身のジェシーは、名門として知られる王立演劇学校（RADA）を卒業後、『Beast（原題）』（2017）で初主演を果たし、英国インディペンデント映画賞最優秀新人賞を獲得するなど注目を集めた。『ワイルド・ローズ』（2018）で英国アカデミー賞スコットランド部門主演女優賞を受賞し、『ロスト・ドーター』（2021）ではアカデミー賞助演女優賞に初ノミネートを果たした。ほかの出演作に、『クーリエ：最高機密の運び屋』（2020）や『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（2022）、ドラマ『戦争と平和』、『チェルノブイリ』、『FARGO／ファーゴ：カンザスシティ』など。
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★ジェシー・バックリー 『ハムネット』
ローズ・バーン 『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』
ケイト・ハドソン 『Song Sung Blue』
レナーテ・レインスヴェ 『センチメンタル・バリュー』
エマ・ストーン 『ブゴニア』