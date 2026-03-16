◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

昨年のサイ・ヤング賞右腕で米国のＰ・スキーンズ投手が、強力打線を誇るドミニカ共和国との準決勝で先発し、４回１／３で７１球を投げて、６安打１失点の内容で勝利に導いた。試合後、米ＦＯＸ局のインタビューに「試合に入るにあたって、とにかくできるだけ多くのゼロ（無失点）を並べて、チームが勝てる状況に持っていきたいと思っていました。他のみんなもそれぞれの役割を果たしてくれて、それを見るのは本当に楽しかったです」と充実感を漂わせた。

初回は３者凡退スタートを切ったが、２回にはまさかの６番のカミネロに浮いたスライダーを捉えられ、先制ソロを献上。米国は追いかける展開となった。だが、４回の攻撃では２４歳ヘンダーソンのソロで追いつくと、１死からは２１歳アンソニーにもバックスクリーン右横に飛び込むソロが飛び出し、逆転に成功した。

スキーンズは、１点リードの２―１で迎えた５回１死一、二塁のピンチを招いた場面で降板。ベンチに引き揚げる際には拍手が送られ、ナインにはハイタッチで迎えられた。

米国代表は、連覇を狙った前回２３年大会では決勝で日本代表に敗れて準優勝に終わった。今回はＭＶＰ３度を誇るジャッジを主将に指名し、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的。さらに投手陣も昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人を据え、投打で紛れもない史上最強軍団となっている。

チームは、大会史上最多１５本塁打をマークした優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来、２度目の優勝に王手をかけた。３大会連続の決勝進出。１７日（日本時間１８日）に行われる決勝では１６日（同１７日）の準決勝（イタリア、ベネズエラ）の勝者と激突する。