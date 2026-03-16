◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

優勝候補の一角ドミニカ共和国が準決勝で米国に１―２で敗れ、１３年ぶり２度目の世界一を逃した。ソロ一発で先制しながら米国の２発に泣いた。

打線でブレーキとなったのが３番のＪ・ソト（メッツ）だった。先発オーダーでただ一人、出塁ゼロ。１回は一、二塁間抜けそうな打球を好守備に阻まれ、４回のライナーは右翼ジャッジ（ヤンキース）がスライディングキャッチ。５回１死一、二塁では遊ゴロ併殺打。８回は低めのボール、判定に抗議するも見逃し三振に終わった。

試合前、ソトは記者会見で「（ドミニカ共和国が優勝した）２０１３年はファンとして、チームを応援し、試合を父と一緒に観戦していました。家族ではいつも（優勝した）そのことを話していました。もし私がそこにいられる機会があれば素晴らしいだろうと。そして今、私はここにいます。この機会を与えてくださった神に感謝しなければならない。だから私にとって、この代表チームの一員となり、ドミニカ共和国のために優勝を目指すことは、ずっと夢だったんです」と話していた。

１点差で敗れた三塁側ベンチでソトは、ぼう然とするしかなかった。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の名物記者、ジェフ・パッサン氏は自身のＸで「８回のソトの見逃し三振の判定はひどい。絶対にあってはならないことだ。このような試合で、絶対にあってはならない」とコメントした。