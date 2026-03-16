宮川大聖が、3月18日(水)に新曲「ラストブルーム」を配信する。

宮川大聖による新曲リリースは、2024年「Little Riot」以来1年4ヶ月ぶり。今作をひっさげ、4月からは4月3日(金)東京・恵比寿The Garden Hall公演を皮切りに4月12日(日)大阪・Takara Osaka、5月9日(土), 10日(日)愛知・名古屋Electric Lady Landを巡る東名阪ツアー＜宮川大聖 LIVE TOUR 2026「Bloom! Bloom!」＞の開催も決定している。

新曲「ラストブルーム」と東名阪ツアーに向け、本人からのコメントも到着した。

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■宮川大聖コメント

■楽曲について

「ラストブルーム」は、過去の自分と今の自分が静かに向き合うような感覚から生まれた楽曲です。

サウンド面では、メジャーデビュー前に初めてリリースしたアルバムの表題曲「On Your Mark」を

どこか彷彿とさせる空気感を大切にしました。

当時まだ未熟だった自分の背中を押してくれた大切な曲を思い浮かべながら、

その延長線にあるような気持ちで制作しています。

タイトルの「ラストブルーム」は、

人生のどこかでふと訪れる“ひときわ静かな開花”のような瞬間をイメージしています。

それは、物語の終わりを告げるものなのか、それとも次の季節へと繋がる兆しなのか。

その意味は聴く人それぞれの心の中でそっと揺れていてほしいと思っています。

この曲が、聴いてくれるみなさんの日々に小さな光のように寄り添い、

穏やかな余韻を残せたら嬉しいです。

これまで自分が歩んで来た音楽人生の道のりを振り返りながら作った大切な一曲です。

■ツアーについて

＜宮川大聖 LIVE TOUR 2026「Bloom! Bloom!」＞

今回のLIVE TOUR「Bloom! Bloom!」は、

今の自分だからこそ鳴らせる音で会場に満開の笑顔が咲き誇る、

そんなライブにしたいと思っています。

“Bloom”という言葉には、咲く、開く、広がっていくという意味がありますが、

それは僕自身のことでもあり、そして何より、

ライブに足を運んでくれる一人ひとりのことでもあると思っています。

ここまで音楽を続けてきて、楽しいことだけじゃなく、

迷ったり立ち止まったりする時間もたくさんありました。

そんな中で改めて感じたのは、ライブという場所が、

自分にとっても、誰かにとっても「もう一度前を向けるきっかけ」になれるということです。

このツアーでは、ただ楽しいだけ、ただ盛り上がるだけではなく、

ふとした瞬間に自分自身と向き合えたり、

「このままでいいんだ」とか「自分ってこんなに笑えるんだ」

なんて思えたりする時間も大切にしたいと思っています。

セットリストや演出は花が咲き誇る為の水や酸素のようなもので、

それはステージの上で完結させるのではなく、

会場に集まってくれたみんなの声や空気が加わって初めて綺麗な景色が会場に広がるはずです。

「Bloom! Bloom!」というタイトルの通り、

たくさんの笑顔が咲くきっかけになったら嬉しいですし、

終演後に少しだけ世界が違って見えたり、明日を生きる気持ちが軽くなったりしたら嬉しいです。

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■＜宮川大聖 LIVE TOUR 2026「Bloom! Bloom!」＞ 2026/4/3(金)恵比寿The Garden Hall

開場17:30／開演18:15

(問)DISK GARAGE (https://diskgarage.com/inquiry/133)

※カスタマーセンター営業時間：平日 11:00〜19:00（祝休日除く）

企画:Pristella／制作:ENTER BRAIN 2026/4/12(日)Takara Osaka

開場16:15／開演17:00

(問)Takara Osaka (06-6777-1480)

企画:Pristella／制作:ENTER BRAIN 2026/5/9(土)名古屋Electric Lady Land

開場16:00／開演16:45

(問)名古屋Electric Lady Land (052-201-5004)

企画:Pristella／制作:ENTER BRAIN 2026/5/10(日)名古屋Electric Lady Land

開場16:00／開演16:45

(問)名古屋Electric Lady Land (052-201-5004)

企画:Pristella／制作:ENTER BRAIN 【チケット料金】

前売り:\6,600(税込)

オールスタンディング※入場時ドリンク代別途必要

一般発売日：2026/2/21(土)10:00〜

イープラ https://eplus.jp/mykwkn/

ローソンチケット https://l-tike.com/mykwkn/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/mykwkn/