タレント・さとう珠緒が16日、自身のインスタグラムを更新。海を望む温泉にタオルをまとって入浴する姿を公開し、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】絶景温泉に艶めく美背中 色っぽすぎるうなじ ホントに53歳？

投稿したのは髪を後ろでまとめて、白いタオルを巻いたバックショット。美しい背中が強烈に飛び込んでくる印象的なカットだ。さとうは「最近ちょっと お煎餅ブームです」と書き出し、テレビ東京「よじごじDays」のロケでオープンしたばかりの神奈川県三浦市の最新リゾートホテル「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」を訪れたことを明かした。



2月末の開業した施設は全室オーシャンビュー、すべての客室に天然温泉が備えられている豪華さ。三浦半島の新鮮な海の幸をはじめ、全国の旬の食材も味わえる。「景色もお食事もとっても素敵で 癒しの時間でした」と、すっかり気に入った様子。「今度はプライベートでも ゆっくり行きたいな」とつづった。



「みなさんは最近 ハマっている食べ物ありますか？」と呼びかけ、「今週も頑張ろう～」と結んだ、さとう。フォロワーからは「ワァ～オ、サービスショット」「後ろ姿が素敵」「キレイなお背中」と絶賛の声。さらに朝から刺激的な投稿に「朝から入浴シーンにドキッ」「目が覚めました」といったコメントも寄せられていた。



1973年1月2日生まれのさとうは53歳。91年に本格的に芸能活動をスタートし、95年のテレビ朝日系「超力戦隊オーレンジャー」でブレイク。「さとう珠緒」へ改名し、96年にはテレビ東京系「出動！ミニスカポリス」の初代ポリスとして出演。バラエティー番組などで人気を博した。



（よろず～ニュース編集部）