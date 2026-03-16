タレント・藤崎奈々子が12日、自身のインスタグラムを更新。初めての春を迎えた大型犬との2ショットが反響を呼んでいる。



【写真】めちゃデカッ 生後10カ月を過ぎたアポロ 精いっぱいの両手抱っこ

「アポロ初めての春の花」とつづった藤崎は、ピンクに咲き誇る花の下での大型犬アポロとの姿を披露。昨年7月には「可愛い家族が増えました！」と投稿し、名前の由来も「肉球がピンクと黒でアポロチョコレートと同じだから」と明かしているが、両手で抱えるのもやっとのサイズにまで大きく成長している。



「お花が似合うとは言いがたいが（笑）私にとってはとても可愛い子 ピンクのお花より、紫やオレンジの方が似合うね♡」と記し、「#ゴールデンドゥードル」「#スタンダードプードル」「#ボーダーコリー」「#ミックス犬」のタグを添えた。



2019年に結婚した藤崎。アポロが9カ月を迎えた1月の投稿では「7兄妹の中で1番小さくて細いけど、6時間半も走り狂える体力があるのでとっても元気に育ってます」と体調についても言及。2月25日には「生後10ヶ月」とアポロを抱きかかえた写真を公開していたが、半月ほどでさらに大きくなった印象を受ける。



アポロのほかにも、これまで猫のラムネ、きなことの写真も投稿している藤崎。24年5月には「私のお庭に新しい仲間が来たよ」の文字入りでオリーブなど植物が並んだ超ド級の広い庭でのショットを披露し、ファンを驚かせたことも。



抱きかかえるとほぼ同じ“身長”のビッグサイズに、フォロワーも「でかっ！」「アポロおっきい」の声。「抱っこするのも大変になってきましたね」「背丈追い越しそう」と成長を実感し、ほっこりするシーンに「ばっちりカメラ目線」「何だか似ていますね」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）