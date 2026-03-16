マインツ佐野海舟がボールを奪うと、ワンタッチで最前線へとつながった

ドイツ1部マインツに所属する日本代表MF佐野海舟が、3月15日に行われたブンデスリーガ第26節のブレーメン戦で好プレーを見せた。

スポーツチャンネル「DAZN」は公式Xで「さすがの“回収力”」と、追加点につながったそのプレーを紹介している。

開幕戦から26試合連続での先発出場となった佐野は、1-0で迎えた後半7分に相手のパスをカットして、カウンターの起点となる。縦パスが相手選手に入ったかと思われたが、ボールをトラップした直後に佐野がカット。ただボールを奪っただけでなく、ワンタッチで入れたボールが最前線の味方へつながり、そこから右へ展開。FWシェラルド・ベッカーからの絶妙な折り返しを、MFイ・ジェソンがゴールに流し込んだ。

SNSでは「鋭い読みと回収力が光るプレーで追加点を呼び込んだ佐野海舟の存在感が際立つ瞬間」「読みが鋭すぎる」「さすがです」「活躍がすごい」とプレーを評価する声や「早くビッグクラブで見たい」「代表で佐野兄弟のツーボランチ見たくなった」など多くのコメントが寄せられ、佐野が歩む今後のキャリアにも注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）