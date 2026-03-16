南原清隆、『ヒルナンデス！』欠席 代役のバイきんぐの小峠、冒頭から「申し訳ない！」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（61）が、16日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）を欠席。代役が発表された。
【写真】「舞踏会デビューします」可憐な“ワンピース姿”を披露した南原清隆
番組冒頭、「さあ始まりました！」「いつも元気な月曜日」などと、バイきんぐの小峠英二（49）があいさつ。浦野モモアナウンサー（26）が「今日は南原さんがお休みですので、小峠さんお願いします」と紹介した。
なお、あいさつ前のVTRで、都内プラネタリウムの「春限定の特別上映」が紹介された。“この時期ならでは”の特別な上映会とし、小峠が「これ何だと思いますか？」とクイズを振ると、すぐに桜の映像が流れてしまった。すかさずゲストのレインボーが「これ何だと思いますかのタイミングで桜出てきたー！」とツッコミ。小峠は「申し訳ない！」「ごめんなさい、ごめんなさい」と苦笑いを浮かべていた。
【写真】「舞踏会デビューします」可憐な“ワンピース姿”を披露した南原清隆
番組冒頭、「さあ始まりました！」「いつも元気な月曜日」などと、バイきんぐの小峠英二（49）があいさつ。浦野モモアナウンサー（26）が「今日は南原さんがお休みですので、小峠さんお願いします」と紹介した。
なお、あいさつ前のVTRで、都内プラネタリウムの「春限定の特別上映」が紹介された。“この時期ならでは”の特別な上映会とし、小峠が「これ何だと思いますか？」とクイズを振ると、すぐに桜の映像が流れてしまった。すかさずゲストのレインボーが「これ何だと思いますかのタイミングで桜出てきたー！」とツッコミ。小峠は「申し訳ない！」「ごめんなさい、ごめんなさい」と苦笑いを浮かべていた。