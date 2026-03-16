国会では、野党側が高市総理に対し、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣の可能性について、追及しています。

高市総理は、ホルムズ海峡への自衛隊の派遣について、アメリカ側からは「まだ求められていない」としたうえで、「対応を検討している」と述べました。

無所属 広田一議員「米側からホルムズ海峡を通行する船舶の護衛、これに参加しないかというふうな話が出てくる可能性、極めて高いわけでございます。そうすると日本としては海上警備行動を使って、それに参加することはないというふうに理解をするんですけれども、それでよろしいでしょうか」

高市首相「今、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢について、重大な関心を持って情報収集を続けております。今後の対応について予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。日本としてどのような対応が可能か法的観点も含めて、総合的に検討を行っている最中でございます」

また小泉防衛大臣は、一般論としながらも、「日本関係船舶の保護については、人命や財産保護などで特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが可能だ」と述べました。この海上警備行動について高市総理は、「国または国に準ずる組織が想定される場合は派遣できない」として、今回の適用は、「非常に法的には難しい」と述べました。

19日には日米首脳会談が予定されていますが、自衛隊の派遣について、ある政権幹部は「すぐに決めることはなく他国の対応を見ながら判断をする」と述べています。

一方、高市総理は、今回のアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、「国際法上の法的評価を議論するつもりはない」と述べ、「支持・不支持」も含めて議論する考えはないことを明らかにしました。