3月に入り、各民放アナウンサーの退社報告が相次いでいる。

日本テレビ岩田絵里奈アナ（30）は3月末で退社。8日放送の同局系「シューイチ」で退社を生報告。その後はフリーで活動することが明らかになっている。

フジテレビでは小澤陽子アナ（34）と勝野健アナ（26）が6月末に退社することが11日に判明。その後、小澤アナは自身のSNSで「2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と発表。

勝野アナは今年1月に京都在住の20代一般女性と結婚しており、生活の拠点を京都に移すことが退社を決断した理由だという。以後は京都でフリーランスとして活動を続けるという。

ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）は16日、自身のSNSで3月末での退社を報告。「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と報告した。

他にも3月を前に退社を決断したアナウンサーもいる。

1月末にTBSを退社した良原安美（30）は3月に入って、大手事務所セント・フォース入りを発表。「YANMI.」という名のアパレル業も並行して開始した。

元ABCテレビ（朝日放送）を1月末に退社した東留伽（28）はフリーアナとして活動を続け現在、大手芸能事務所サンミュージックに所属している。