PayPay、三井住友カード、CCCMKホールディングスは、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を3月24日に開始する。PayPayポイントが他社ポイントと相互に交換できるようにするのは今回が初めて。

PayPayアプリから「V会員」のアカウントを連携することで交換できるようになる。交換レートは1ポイント＝1ポイントの等価交換。交換は1日1回100ポイントから可能で、月間3万ポイントまでの交換上限がある。

交換手続きはPayPayアプリ内で実施するが、Vポイントアプリや三井住友カードの「Vpassアプリ」「三井住友銀行アプリ」などからも交換画面を確認できる。利用するには、PayPayアプリをバージョン5.42.0以上にアップデートする必要がある。

PayPayポイントから交換したVポイントは、有効期限と利用先が限定されたポイントとなる。他社ポイントへの交換やV景品交換には利用できないが、Vポイント運用や「VポイントPayアプリ」へのチャージのほか、三井住友カードの支払額に充当できる。利用できる提携先やサービスは、順次拡大する。