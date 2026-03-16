ソフトバンクは、オンラインショップで実施中の「スプリングセール」に12機種を追加した。他社からの乗り換え（MNP）により、最大6万480円割引で購入できる。

Samsung Galaxy Z Fold7（左）／Flip7（右）

スプリングセールは、新規またはMNPで端末を購入すると機種代金が割り引かれるキャンペーン。本日16日、対象となるスマートフォンが追加された。2日のキャンペーン開始時点では、「iPad（A16）」のみが対象だった。

新規契約で割り引かれるのはiPad（A16）のみ。そのほかの機種はMNPでキャンペーン対象となる。

たとえば、iPad（A16）や「iPhone 17（256GB／512GB）」は4万3920円割引、「Google Pixel 10 Pro Fold（256GB）」や「Samsung Galaxy Z Fold7」は6万480円割引となっている。

割引方法は支払い回数によって異なり、一括または24回割賦の場合は機種代金総額から割引となる。48回割賦の場合は、割引額を24回で割った金額を1～24回目の毎月の機種代金から割り引かれる。

なお、48回割賦での購入はキャンペーン対象外となる機種がある。

キャンペーン対象機種一覧 機種名 割引額 48回割賦 iPad (A16) 43,920円 ○ iPhone 17 (256GB) 43,920円 割引対象外 iPhone 17 (512GB) 43,920円 ○ iPhone 16e 43,920円 割引対象外 iPhone 16 (128GB) 43,920円 割引対象外 Google Pixel 10 (128GB) 43,920円 割引対象外 Google Pixel 10 Pro (256GB) 43,920円 ○ Google Pixel 10 Pro Fold (256GB) 60,480円 ○ Google Pixel 9a (128GB) 43,920円 割引対象外 Xperia 1 VII 60,480円 ○ Xperia 10 VII 43,920円 割引対象外 Samsung Galaxy Z Fold7 60,480円 ○ Samsung Galaxy Z Flip7 9,936円 ○ motorola edge 60s pro 43,920円 割引対象外