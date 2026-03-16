1人旅で行きたいと思う「岩手県の温泉地」ランキング！ 2位「盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
日常を離れ、心ゆくまで名湯に浸かってリフレッシュできる旅先は、大人の休日を彩る最高の選択肢となるはずです。新年度を控えて慌ただしい時期だからこそ、誰にも邪魔されない「自分へのご褒美」として1人旅を計画する人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、岩手県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う岩手県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「湖の景色を楽しみながら温泉でゆっくりリフレッシュしたいから」（30代女性／福岡県）
「アクセスが良く、硫黄泉でまさに温泉という感じがするから」（30代女性／茨城県）
「ガイドブックで見て気になっているから」（30代女性／福岡県）
▼回答者コメント
「宮沢賢治ゆかりの地であり、文学の香りが漂う街並みが1人歩きにぴったりだからです」（40代男性／宮城県）
「2,3年前に岩手県のホテルを調べたときに出てきた気がする。花がたくさんあるイメージで一人で写真でも撮って、温泉も入ってみたいと思う」（20代男性／青森県）
「大谷翔平選手の聖地巡りしたあとに行きたいと思ったからです」（40代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜90代の男女250人を対象に、岩手県の温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「1人旅で行きたいと思う岩手県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：盛岡つなぎ温泉・鶯宿温泉／45票2位には、盛岡の奥座敷として知られる「盛岡つなぎ温泉」と、開湯450年以上の歴史を誇る「鶯宿温泉」が並んでランクイン。つなぎ温泉は御所湖の美しい景観を望め、盛岡市街地からのアクセスも抜群です。一方の鶯宿温泉は、川のせせらぎが心地よい静かな温泉街。どちらも1人でゆったりと自分時間を過ごすのに最適な、落ち着いた風情が魅力です。
▼回答者コメント
「湖の景色を楽しみながら温泉でゆっくりリフレッシュしたいから」（30代女性／福岡県）
「アクセスが良く、硫黄泉でまさに温泉という感じがするから」（30代女性／茨城県）
「ガイドブックで見て気になっているから」（30代女性／福岡県）
1位：花巻温泉郷／140票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、花巻温泉郷でした。宮沢賢治ゆかりの地としても知られ、レトロな雰囲気の湯治場から近代的なホテルまで多彩な宿がそろっています。12種もの個性豊かな温泉が点在しており、湯巡りを楽しむのも一興。深い山々に囲まれた露天風呂での雪見風呂や新緑など、四季折々の自然を1人で独占できるぜいたくな時間が過ごせます。
▼回答者コメント
「宮沢賢治ゆかりの地であり、文学の香りが漂う街並みが1人歩きにぴったりだからです」（40代男性／宮城県）
「2,3年前に岩手県のホテルを調べたときに出てきた気がする。花がたくさんあるイメージで一人で写真でも撮って、温泉も入ってみたいと思う」（20代男性／青森県）
「大谷翔平選手の聖地巡りしたあとに行きたいと思ったからです」（40代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)