きょうは晴れて、各地で4月上旬並みの暖かさになるでしょう。

【写真を見る】各地で花粉“大量飛散” 予想最高気温は名古屋･岐阜で18℃ 広く晴れて4月上旬並みの暖かさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/16 昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。現在の気温は13.6℃で、空気はカラッとしています。

きょうの午後は広く晴れて、風の強まる所が多いでしょう。空気が乾燥しやすいため火の取り扱いにはご注意ください。



最高気温は名古屋や岐阜、尾鷲で18℃、高山では12℃の予想です。平年より3℃前後高く、日中は過ごしやすい暖かさになるでしょう。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

晴れて風が強く吹き、各地で非常に多く飛ぶ予想です。洗濯物は花粉をしっかり払ってから取り込みましょう。

【週間予報】

あさって水曜日の午後から木曜日の朝にかけては、広く雨が降るでしょう。金曜日以降は、晴れる日が多い予想です。平年より気温が高く、過ごしやすい陽気が続くでしょう。



一日の寒暖差で体調を崩さないよう、お気をつけください。