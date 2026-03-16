「産まれました。女の子です」桐島かれん、孫を抱く姿を公開「可愛いくてとろけそう」「なんて穏やかなお顔」
俳優の桐島かれんさんは3月16日、自身のInstagramを更新。産まれたばかりの孫を抱く姿を披露しました。
【写真】桐島かれん、“二人目の孫”を抱く姿
ファンからは、「女の子のお孫さんご誕生おめでとうございます」「お健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます」「とろけてくださりませ」「素敵なお写真」「カレンさんメロメロですね！」「健やかにお育ちになりますように」「可愛らしい」「なんて穏やかなお顔」と、祝福の声などが多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】桐島かれん、“二人目の孫”を抱く姿
「可愛らしい」桐島さんは「二人目の孫が産まれました。女の子です」とつづり、赤ちゃんを抱く姿を披露しています。髪を結びマスクをした桐島さんが、すやすや眠る赤ちゃんを優しく抱き締める姿が印象的です。「可愛いくてとろけそう」と、孫を見つめる桐島さんの穏やかで幸せいっぱいの表情に心が温まります。
1人目の孫の姿も披露2025年9月7日には「電車大好き。 #孫」と、1人目の孫の遊ぶ姿を公開していた桐島さん。コメントでは、「孫ってほんとかわいいもんですね」「動く物が好きですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)