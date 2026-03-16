自転車の交通違反を取り締まる「青切符」の制度が始まるのを前に、名古屋の高校生が“ながらスマホ”の危険性を学びました。

【写真を見る】4月から自転車にも｢青切符｣ イヤホンで“周りの音が聞こえない”運転も反則金の対象 ながらスマホの危険を高校生が学ぶ 名古屋

体育館のスクリーンに映し出された人混み。スマホを操作しながら目の前の通行人を何人認識できたか試しています。

4月から｢青切符｣制度 16歳以上の自転車交通違反に発行

この催しは、自転車に乗る機会の多い高校生に、ながらスマホで周囲への注意が散漫になる危険性を知ってもらおうとKDDIが開きました。

4月から、16歳以上の自転車の交通違反には「青切符」が発行され、ながらスマホやイヤホンを着けて周りの音が聞こえない状態での運転などは反則金の対象となります。



（高校2年生）

「（シミュレーションでは）周りも見えなくて、スマホに集中している状態だった」

「ながらスマホで死亡事故が起こるなんて、全く知らなかったです。歩きスマホはもう絶対にしない」