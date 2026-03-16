女優の水野美紀（51）が、15日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。人気占い師の振る舞いにツッコむ場面があった。

同番組には「たくろう」の赤木裕、きむらバンド、「ドンデコルテ」の小橋共作、渡辺銀次がゲスト出演。占い師・星ひとみ氏は、天星術をもとに4人の恋愛、仕事運などを占った。

そして「宇宙人の星を持ってる」というきむらに、星氏は「人間じゃない。だから愛も全然伝わらない」と指摘。「“楽しい”っていう顔をしてみて？」と笑顔をリクエストしたが、「全然楽しそうじゃない」とバッサリ。きむらは「演技力の問題」とツッコんだ。

またコンビについては「音楽の星が2人とも入ってるから。歌好きでしょ？歌えるでしょ？なんか歌ってみて？」と要求。きむらは「じゃあ、尾崎豊さんで“僕が僕であるために”」と、2人で熱唱したが、星は「きむらバンドさん、もうちょいがんばろ」と苦笑いした。

さらに渡辺には「もっと上にあがるために」と、一発芸が必要だと断言。ワイプでの表情作りを星氏が指南する様子に、スタジオで見守っていた水野は「だんだん（黒柳）徹子さんみたいになってきてる、星さん」と笑った。

番組内では、星氏による「夜が下手ライキング」も披露されていたが、俳優の沢村一樹は「“夜が下手ランキング”ってどうやって決めるの？占いにどうやって出てくるんだろう」と不思議がった。水野は「それは、星さんの占いでハッキリ出るんですよ」とフォローしていた。