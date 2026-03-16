“50人の恋人がいる女刑事”森カンナを囲む追加キャスト一挙発表 『多すぎる恋と殺人』に大沢あかねら
俳優の森カンナが主演を務める4月期日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）の共演キャストが16日、発表された。
【写真】森カンナに振り回される…後輩刑事役・西垣匠
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
主人公・真奈美の警察同期であり親友の豊橋依織役を大沢あかね、真奈美の先輩で捜査一課の古株刑事・清住五郎役を星田英利、捜査一課の若き女性管理官・高峰綾乃役を桜井玲香、真奈美の元夫で私立探偵の桐生徹役を青柳翔、警視庁の鑑識官で真奈美の友人・小野由利子役を堀内敬子が演じる。
誰が敵で誰が味方なのか。奇妙すぎる連続殺人をめぐる物語を個性豊かな面々が盛り上げる。
【コメント】
■大沢あかね
自由奔放でぶっ飛んでいるけど、なぜか愛おしい女刑事・真奈美をそばで優しく見守り、時にはツッコミ、口は悪いが根っからの刑事で真奈美への愛情はとにかく深い親友の依織を演じさせていただきます。
毎話起こる不可解な殺人事件と登場するクセ強な人々。そんな人々の孤独や葛藤、恋するとは？愛するとは？たくさんの恋と別れを描く新感覚のサスペンスコメディーです。私自身、台本を読みながら笑ったり、推理したり、涙したりする展開に目が離せませんでした。
ぜひたくさんの方に見ていただけるとうれしいです。
■星田英利
古い体質の問題アリな中年刑事を演じています。オファーを頂戴した時、主人公が“50人と同時に肉体関係を持っている女性刑事”というのを聞いて「そんなドラマありなの!?」と驚きましたが、格別のワクワクを感じてお受けしました。
クランクインして、ファーストシーンで森カンナさんが演じる真奈美と絡んだ瞬間（あ、絡む、というのはそういう意味じゃないのであしからず笑）、森さんの風情に素晴らしい作品になることを確信しました。先述の設定ばかりに目が行きがちですが、ミステリーの要素も強く、骨太なストーリーでもあったりします。何がどう混ざり合うのか、視聴者の皆さまと同じくらい、僕も放送を観るのが楽しみです。
■桜井玲香
主人公・谷崎真奈美の後輩であり、奔放な真奈美とは正反対の真面目なエリート管理官を演じます。話が進むごとに、みんな怪しく感じてくるハラハラドキドキ感を、楽しみながら撮影に挑めればと思っています。
■青柳翔
日本テレビ『多すぎる恋と殺人』に出演させていただくことになりました。タイトルのインパクトの通り、恋や人間関係、さまざまな思惑が複雑に絡み合いながら物語が展開していく、スリリングで見応えのある作品になっています。脚本を読んだときから物語の世界観に引き込まれ、先の読めない展開に魅了されました。登場人物それぞれの感情や関係性にもぜひ注目してご覧いただけたらうれしいです。最後まで目が離せない物語になっていますので、放送を楽しみにしていてください。
■堀内敬子
お話をいただいたとき、昔から仲の良い森カンナさん主演で、さらにお世話になったスタッフの皆さんとご一緒できると聞いて「ぜひ、やらせてください！」という気持ちでした。なんだか「お互い頑張ってきたねぇ」と、森さんに対してはしみじみ思います。
警察のお話と聞いていたのですが、想像以上に奇想天外なお話でびっくり。でも、どこか「全くないとも言い切れないかも？」と思えるリアルさもあって、とても面白い作品だと思います。撮影もみんなで楽しみながらできたらいいなと思っています。
大沢あかねさんとは初めてご一緒しますが、美容番長としても有名ですよね。少しでも美容情報をゲットして、みんなで美しくなれたらいいなと思っています（笑）。
どうぞお楽しみに！
【写真】森カンナに振り回される…後輩刑事役・西垣匠
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・壮馬とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
誰が敵で誰が味方なのか。奇妙すぎる連続殺人をめぐる物語を個性豊かな面々が盛り上げる。
【コメント】
■大沢あかね
自由奔放でぶっ飛んでいるけど、なぜか愛おしい女刑事・真奈美をそばで優しく見守り、時にはツッコミ、口は悪いが根っからの刑事で真奈美への愛情はとにかく深い親友の依織を演じさせていただきます。
毎話起こる不可解な殺人事件と登場するクセ強な人々。そんな人々の孤独や葛藤、恋するとは？愛するとは？たくさんの恋と別れを描く新感覚のサスペンスコメディーです。私自身、台本を読みながら笑ったり、推理したり、涙したりする展開に目が離せませんでした。
ぜひたくさんの方に見ていただけるとうれしいです。
■星田英利
古い体質の問題アリな中年刑事を演じています。オファーを頂戴した時、主人公が“50人と同時に肉体関係を持っている女性刑事”というのを聞いて「そんなドラマありなの!?」と驚きましたが、格別のワクワクを感じてお受けしました。
クランクインして、ファーストシーンで森カンナさんが演じる真奈美と絡んだ瞬間（あ、絡む、というのはそういう意味じゃないのであしからず笑）、森さんの風情に素晴らしい作品になることを確信しました。先述の設定ばかりに目が行きがちですが、ミステリーの要素も強く、骨太なストーリーでもあったりします。何がどう混ざり合うのか、視聴者の皆さまと同じくらい、僕も放送を観るのが楽しみです。
■桜井玲香
主人公・谷崎真奈美の後輩であり、奔放な真奈美とは正反対の真面目なエリート管理官を演じます。話が進むごとに、みんな怪しく感じてくるハラハラドキドキ感を、楽しみながら撮影に挑めればと思っています。
■青柳翔
日本テレビ『多すぎる恋と殺人』に出演させていただくことになりました。タイトルのインパクトの通り、恋や人間関係、さまざまな思惑が複雑に絡み合いながら物語が展開していく、スリリングで見応えのある作品になっています。脚本を読んだときから物語の世界観に引き込まれ、先の読めない展開に魅了されました。登場人物それぞれの感情や関係性にもぜひ注目してご覧いただけたらうれしいです。最後まで目が離せない物語になっていますので、放送を楽しみにしていてください。
■堀内敬子
お話をいただいたとき、昔から仲の良い森カンナさん主演で、さらにお世話になったスタッフの皆さんとご一緒できると聞いて「ぜひ、やらせてください！」という気持ちでした。なんだか「お互い頑張ってきたねぇ」と、森さんに対してはしみじみ思います。
警察のお話と聞いていたのですが、想像以上に奇想天外なお話でびっくり。でも、どこか「全くないとも言い切れないかも？」と思えるリアルさもあって、とても面白い作品だと思います。撮影もみんなで楽しみながらできたらいいなと思っています。
大沢あかねさんとは初めてご一緒しますが、美容番長としても有名ですよね。少しでも美容情報をゲットして、みんなで美しくなれたらいいなと思っています（笑）。
どうぞお楽しみに！