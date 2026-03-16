◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝 米国2―1ドミニカ共和国（2026年3月15日 マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。16日（同17日）に行われる準決勝のイタリアとベネズエラの勝者と戦う。

注目を集めるドミニカ共和国の強力打線との対決。米国は2回に先発のスキーンズがカミネロにソロを浴びて先制を許したが、4回にこの日5番に抜てきされたヘンダーソンが右中間へ同点ソロ。さらにアンソニーにも中堅への勝ち越しソロが飛び出し、一気に逆転に成功した。

先発・スキーンズは超強力打線相手に粘投。4回1/3を投げ、6安打1失点に封じて役割を果たした。4回1死一、二塁で登板した2番手のロジャースがソトを遊ゴロ併殺、7回2死二、三塁のピンチではベドナーがマルテを空振り三振に仕留めるなど救援陣も奮闘。2―1の9回は剛腕・ミラーが締めてリードを守った。

対してドミニカ共和国は、あと1本が出なかった。結局、2回カミネロの一発による1点にとどまった。試合終了後に主力のゲレロやソトはベンチで呆然となった。

ソロ本塁打3本で決着がついた“極上の一戦”にネットでは「ロースコアで終わるところに各国の本気度が伺える」「試合のレベル高すぎ」「とんでもない乱打戦を想定してたけど投手戦だった」「ここまでバカスカ打ちまくってたのに急にお上品な試合となった」「すごい良い試合だった」「素晴らしい試合をありがとう」などの声が上がった。