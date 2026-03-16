ドジャースが日本を代表するグローバル衣料ブランド「ユニクロ」と契約を結ぶことが分かった。15日（日本時間16日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のケイティー・ウー記者が報じた。

同記者は「ロサンゼルス・ドジャースは、ファッション大手ユニクロと契約に合意し、ドジャー・スタジアムの公式フィールド呈示パートナーとなる」と投稿。続く投稿で「ドジャー・スタジアムの名前は変更されません。ただし、ユニクロはグラウンドの命名権を保有し、ドジャースのトップスポンサーとして独占的なマーケティングおよびプロモーションの機会を得ます」と報じた。

グラウンドの命名権は保有するが、球場名変更の予定はなく「Uniqlo Field at Dodger Stadium」（ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム）のような形になることが濃厚だという。

大谷翔平の入団後、ドジャースは全日本空輸（ANA）、TOYO TIRE、興和、大創産業、コーセー、ヤクルトなど、日系企業との契約が激増した。米経済誌フォーブスによると、ドジャースは年間スポンサー収入が2億ドル（約310億円）に達する北米初のプロスポーツチームになる見通しだという。