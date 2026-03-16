＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター

作品賞は、米俳優レオナルド・ディカプリオ（51）主演の米映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」が受賞した。同作は、米国のポール・トーマス・アンダーソン監督（55）が、4度目のノミネートで悲願の監督賞を初受賞したのを含め、同監督の脚色賞、米俳優ショーン・ペン（65）の助演男優賞、編集賞、キャスティング賞と、最多の6部門を制した。

NHK BSで16日午前6時30分から放送された「生中継！ 第98回 アカデミー賞 授賞式」にスタジオゲストとして出演した瀧内公美（36）は、アンダーソン監督の監督賞受賞に涙した。「うれしい…本当に、うれしい。俳優を見せる映画だと思っていて、すばらしいものがある。ずっと追い続けて良かったと思います」と涙声で祝福し、ハンカチで目を拭った。

アンダーソン監督は、世界3大映画祭のカンヌ（フランス）ベルリン（ドイツ）ベネチア（イタリア）全てで監督賞を受賞してきた。ただ、アカデミー賞は「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（07年）、「ファントム・スレッド」（17年）、「リコリス・ピザ」（21年）にノミネートも縁がなく“無冠の帝王”とも一部で呼ばれていた。

瀧内は、作品賞を受賞後も「うれしいです。うれしいしか出てこない。何で受賞できないかと思っていた。常に映画に対して真摯（しんし）で愚直。そんな監督が取ってくれた」と感激に浸った。