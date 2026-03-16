【「MotoGP 26」PS5パッケージ版】 5月28日 発売予定 価格：7,700円 【「MotoGP 26」ダウンロード版】 4月29日 発売予定 価格：8,910円

PLAIONは、レースゲーム「MotoGP 26」のプレイステーション 5向けパッケージ版を5月28日に発売する。価格は7,700円。本日3月16日より全国のゲーム取扱店および各オンラインショップにて予約受付を開始する。

またPS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam、Microsoft Store、Epic Games Store）向けダウンロード版はMilestoneより4月29日に発売される予定で、価格は8,910円。

本作は、バイクレース「MotoGP」公式ゲームシリーズの最新作。2026年シーズンのMotoGP、Moto2、Moto3の公式ライダーおよび公式サーキットをすべて収録し、シリーズ史上最もリアルで没入感の高いMotoGP体験を楽しめる。

シリーズ最新作「MotoGP 26」

本作では、新システム「ダイナミックライダー評価」を導入。すべてのライダーはラップタイム、レースペース、直接対決、信頼性の4つの項目で構成されたレーティングカードによって表現され、現実のレース結果をもとに数値が変動する。これにより、シーズンの勢力図やライバル関係がリアルタイムに変化し、より戦略性の高いレース体験を実現する。刷新された物理演算モデルにより、ライダーの身体の動きがマシンの挙動にダイレクトに反映される「ライダー主体の操作システム」を採用。ハイスピード域での鋭いレスポンスと、実車さながらのライディングフィールを体験できる。

キャリアモードでは、レース開催期間の拠点となるフル3Dのパドックを中心にゲームが展開。記者会見イベントやパーソナルマネージャーといった新要素が追加され、プレーヤーはコース外での意思決定やチームとの関係構築などにも関わりながら、自身のキャリアを築いていく。また、サーキット外の環境でトレーニングレースを楽しめる「Race Off」モードも再登場。Motard、Flat Track、Minibikeに加え、新たに1,000ccクラスの市販車による「ストリートバイク」カテゴリーが追加され、チャンピオンシップに向けたスキル向上のためのカジュアルなセッションを体験できる。

他にも、初心者でも楽しめる「Arcade」とリアル志向の「Pro」の2種類のプレイスタイルを用意。クロスプレイ（※1）による最大22台のフルグリッドレース（※2）やスプリットスクリーンにも対応し、オンライン・オフラインを問わず白熱のレースバトルを楽しめる。

（※1）Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2ではクロスシェアリングには対応していません。

（※2）Nintendo SwitchおよびNintendo Switch 2ではクロスプレイに対応しておらず、レースのグリッドは12名のライダーで構成されます。

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