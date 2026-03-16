「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

デビュー10周年の節目となった2025年、3年ぶりに完全体として再始動した"モネク"ことMONSTA X。

実に6年ぶりとなった日本公演「CONNECT X」(8月27日、28日開催)や、米ビルボードのアルバム・チャート"Billboard 200"に韓国語アルバムとして自身初ランクインなどキャリアハイを叩き出した13thミニアルバム「THE X」(9月1日発売)と、10周年にふさわしいトピックを連発した。

アメリカ主要都市を巡るiHeartRadio主催の「Jingle Ball Tour」への4度目の参加に象徴される高い海外人気を誇る彼らは、2026年1月から4年ぶりのワールドツアー「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]」をスタート。その皮切りとなったソウル公演では、I.M (アイエム)入隊前の貴重な完全体で積み重ねてきたシナジーが感じられるパフォーマンスを繰り広げた。

MONSTA Xが世界を股にかけて活躍中！ワールドツアーの日本公演にも期待

4月28日(火)、29日(水)のLaLa Arena TOKYO-BAY(千葉)と5月3日(日・祝）、4日(月)のおおきにアリーナ舞洲(大阪)と日本公演も待機しており、MONBEBE(ファンの呼称)の期待も高まるばかりだ。

世界を股にかけた活動を送る中、2月には兵役のI.Mを除く、ショヌ、ミニョク、キヒョン、ヒョンウォン、ジュホンの5人体制で来日。その際に収録された「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」が、スペースシャワーTVで3月23日(月)に放送される。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

テレビやラジオなど日本での多忙なスケジュールを終えたMONSTA Xを、帰国前にもてなすという内容。「PRODUCE 101 SEASON2」(2017年)に唯一の日本人練習生として参加し、現在はKENTA SANGGYUNとして活動するKENTAが束の間のプチ旅行をナビゲートする。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

ゴージャスなリムジンでの移動の際には印象に残っている日本でのライブや、カバーした日本のアーティストなど、日本にまつわるトークに花を咲かせる。またアルバム「THE X」の制作秘話では意見がぶつかった際の対処法が明らかにされるなど、フランクな言葉が会話として膨らんでいく様子からは、仲の良さが自然と伝わってくる。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

腹ごしらえとして向かったもんじゃ焼き屋では、両手にヘラを握るヒョンウォンの服の袖をジュホンがさりげなくまくったり、キヒョンが自分のもんじゃをヒョンウォンに食べさせたりと、10年で築き上げられた関係性が飛び出す中、話題はかつて経験した恥ずかしい"黒歴史"へ。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

MONSTA Xの代名詞とも言える"肉体美"についての秘話から若気の至り的なエピソードまで、「話したくない」と前置きしつつも「昔のことだから問題ない」と惜しげもなく語る器の大きさや、メンバーが思わず笑い出してしまう雰囲気の良さまで、全員が30代となった大人な魅力が端々から垣間見える。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

さらには2チームに分かれての食品サンプル作り対決でも和気藹々と盛り上がる5人。勝ち負けを判定する先生に対してミニョクが「かわいいですね」と擦り寄って笑いを誘うバラエティのスキルまで、あらゆる面から強者揃いのK-POP第3世代を生き抜いてきた実力者ということを再確認できる。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

4月、5月に控える日本でのライブについて、リーダー・ショヌの「日本のMONBEBEが好きな曲までいろいろ盛り込んである」というコメントをはじめ、新曲でソロステージを行うことまで予告し、ライブへの絶対的な自信を覗かせたMONSTA X。

K-POP界随一と言われる抜群のライブ力を誇る彼らの、パフォーマンスにも現れる余裕に満ちた魅力と10年間で築かれた絆を、番組を通じて味わえることだろう。

「MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜」

文=HOMINIS編集部

放送情報

MONSTA X 〜久しぶりの来日 帰国前にちょっとだけお時間頂いておもてなしSP〜

放送日時：2026年3月23日(月)22:00〜

チャンネル：音楽・ライブ！ スペースシャワーTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ