ハイヒール・モモコ、手作り弁当4つ披露 白米・赤飯・スパゲティなどぎっしり「ボリューム満点」「食べ応えありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月14日までに、自身のInstagramを更新。4つの手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】62歳ベテラン芸人「ボリューム満点」主食が3つ入った手作りスタッフ弁当
モモコは「今日も、ロケにラジオにと1日働いてます 昨日のスタッフさんへの手作り弁当は、こんな感じのおかずでした」という言葉とともに、スタッフのために作ったという手作り弁当を公開。白米、赤飯、スパゲティの主食に加え、肉や天ぷら、魚、卵焼きなどのおかずが弁当箱にぎっしりと詰められたお弁当となっている。
また、「山之内すずちゃんにもお弁当渡したら、TBSテレビ『ひるおび』で紹介してくれました すずちゃんありがと」と、山之内にも弁当を渡したところ、TBS系情報番組「ひるおび！」（毎週月〜金曜あさ10時25分〜）で紹介してくれたことも報告している。
この投稿に「ボリューム満点」「ガツガツ行きたい」「すずちゃんと仲良しかわいい」「食べ応えありそう」などの声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「ボリューム満点」主食が3つ入った手作りスタッフ弁当
◆ハイヒール・モモコ、スタッフへの手作り弁当披露
モモコは「今日も、ロケにラジオにと1日働いてます 昨日のスタッフさんへの手作り弁当は、こんな感じのおかずでした」という言葉とともに、スタッフのために作ったという手作り弁当を公開。白米、赤飯、スパゲティの主食に加え、肉や天ぷら、魚、卵焼きなどのおかずが弁当箱にぎっしりと詰められたお弁当となっている。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「ボリューム満点」「ガツガツ行きたい」「すずちゃんと仲良しかわいい」「食べ応えありそう」などの声が上がっている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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