安藤優子、豪華女子会メニュー公開 刺身・手羽元八角煮などズラリ「お店みたい」「器選びがお洒落」と反響
【モデルプレス＝2026/03/16】キャスターの安藤優子が3月15日、自身のInstagramを更新。女子会での豪華な食卓を披露し、話題となっている。
【写真】67歳ベテランキャスター「お店みたい」刺身・手羽元八角煮などズラリ並んだ女子会食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331
3月14日の投稿で、実の姉や昔からの親友との女子会の準備をしていることを報告していた安藤。「昨日の女子会、お食事編です」とつづり、写真を多数投稿した。オレンジワインのアペロ（※食前酒）に始まり、白魚と菜の花の小鉢、苺とトマトのサラダ、アカザ海老シラチャーソース、煮卵を添えた手羽元八角煮、築地の有名店の手巻き寿司、まぐろと白身の刺身、レタスサラダなど、豪華なメニューを披露した。
「話が盛り上がり過ぎてデザートまで行きつかず（笑）」「オトナって悪くないと思いました（笑）」と茶目っ気たっぷりに結び、女子会を楽しんだことを記した。
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「お店みたい」「器選びがすごくお洒落」「デザートが何だったのかに気になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「お店みたい」刺身・手羽元八角煮などズラリ並んだ女子会食卓https://mdpr.jp/news/detail/4747331
◆安藤優子「女子会」料理公開
3月14日の投稿で、実の姉や昔からの親友との女子会の準備をしていることを報告していた安藤。「昨日の女子会、お食事編です」とつづり、写真を多数投稿した。オレンジワインのアペロ（※食前酒）に始まり、白魚と菜の花の小鉢、苺とトマトのサラダ、アカザ海老シラチャーソース、煮卵を添えた手羽元八角煮、築地の有名店の手巻き寿司、まぐろと白身の刺身、レタスサラダなど、豪華なメニューを披露した。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく美味しそう」「お店みたい」「器選びがすごくお洒落」「デザートが何だったのかに気になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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