“元ラストアイドル”高嶺のなでしこ・橋本桃呼＆フルコース阿部菜々実がランウェイ競演 カラージャケットのイロチコーデ【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/16】アイドルグループ・高嶺のなでしこの橋本桃呼、アイドルグループ・フルコースの阿部菜々実が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】“元ラスアイ”人気アイドル2人、色違いコーデでランウェイ降臨
アイドルグループ・ラストアイドル出身としてルーツが同じ2人（ROOTS GIRLS）がペアランウェイ。阿部が黄色、橋本が緑のカラージャケット、スラックスを着用し、トップでは橋本が阿部の肩に手を置き、クールなポージングを決めた。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行ったほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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【写真】“元ラスアイ”人気アイドル2人、色違いコーデでランウェイ降臨
◆橋本桃呼＆阿部菜々実、元ラスアイコンビがペアランウェイ
アイドルグループ・ラストアイドル出身としてルーツが同じ2人（ROOTS GIRLS）がペアランウェイ。阿部が黄色、橋本が緑のカラージャケット、スラックスを着用し、トップでは橋本が阿部の肩に手を置き、クールなポージングを決めた。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行ったほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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