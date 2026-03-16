「俺ってどうでもいい男なんだな」と感じて落ち込む瞬間９パターン
上司や先輩ならともかく、気安い間柄の男性に対しては、ついつい適当な接し方をしてしまうもの。とはいえ、無神経な態度で相手を傷つけてしまう可能性もあるので、少しは気遣いが必要かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「『俺ってどうでもいい男なんだな』と感じて落ち込む瞬間」をご紹介します。
【１】好きな人とののろけ話を延々聞かされたとき
「僕を男として見ていない証拠だなと思い知らされます」（10代男性）というように、自分の恋バナばかりを聞いてもらっていると、男性を脈なしだと落ち込ませてしまうようです。たとえ単なる男友達だったとしても、女友達に話すようなテンションで恋愛を語るのは避けたほうが良いかもしれません。
【２】LINEの返信はないのにSNSの投稿が更新されていたとき
「週末の予定を聞いたのに返事がなくて、代わりに飲み会の写真がアップされてた」（20代男性）というように、既読スルーの後のSNS投稿は、まるで意図的に無視しているように映ることもあるようです。短くてもいいので、何らかの返信はするべきでしょう。
【３】自分の話はするのに、こっちの話は聞いてくれなかったとき
「こっちが自分の話を始めても、『ふーん。それでさっきの話なんだけど』と話題を蒸し返す」（10代男性）など、一方的に自分の話を続けようとするのも、気遣いのなさの表れだと受け取られてしまうようです。話を聞いてもらっているのであれば、同じくらい相手の話を聞くのが会話のマナーでしょう。
【４】会って話しているのに目を合わせてくれなかったとき
「『へえー』って言いながらスマホ見たり、メニューを見たり。俺と話していてもつまんないんだろうなと思う」（20代男性）というように、心ここにあらずな態度も、男性を落胆させてしまうようです。会っている間くらいは、相手との会話に集中するのが礼儀でしょう。
【５】待ち合わせに何度も遅刻されたとき
「『あいつなら待たせても構わない』と思っているのでしょう」（20代男性）など、あまりに遅刻を繰り返すと、人としての信用を失うことにもつながりかねません。相手に気があろうとなかろうと、約束の時間は守るように心がけましょう。
【６】LINEはOKでも電話はNGと言われたとき
「俺のためにまとまった時間は取れないっていうことですよね」（10代男性）など、コミュニケーションを面倒がるようなそぶりも、あまりに冷たいと思われてしまうようです。電話がNGなら、「今、移動中だから」などの一言を付け加えると良いかもしれません。
【７】あとから入った用事ですぐに約束をドタキャンされたとき
「女子会が入ったからと前日に。つくづく俺は後回しなんだなと痛感」（20代男性）など、優先順位が低いことが如実に伝わってしまうパターンです。「５年ぶりに再会する大事な友達だから」などと納得してもらえそうな理由とセットで断る気遣いが必要でしょう。
【８】いつもは既読スルーばかりなのに、食事をおごると伝えたら即レスがもらえたとき
「結局、俺を財布代わりくらいにしか思っていないことがわかる」（20代男性）というように、経済力を当てにしていることを露骨に表に出すのも、相手をムッとさせてしまうようです。たまには割り勘を提案するなどして、対等な関係であることをアピールしましょう。
【９】LINEの返信で「そうなんだ」を連発されたとき
「LINEでも『生返事』ってあるんだなって逆に感心しました」（20代男性）など、あまりにも気のない反応は、そのまま関心の低さを表してしまうようです。いくら話が面白くなくても、スタンプなどを駆使してある程度熱いリアクションをしてあげるのが大人のマナーでしょう。
他意のない態度やしぐさから、男性はぞんざいに扱われていることを敏感に感じ取るもの。相手に対する関心がどうであれ、それなりの配慮が必要でしょう。（倉田さとみ）
【１】好きな人とののろけ話を延々聞かされたとき
「僕を男として見ていない証拠だなと思い知らされます」（10代男性）というように、自分の恋バナばかりを聞いてもらっていると、男性を脈なしだと落ち込ませてしまうようです。たとえ単なる男友達だったとしても、女友達に話すようなテンションで恋愛を語るのは避けたほうが良いかもしれません。
「週末の予定を聞いたのに返事がなくて、代わりに飲み会の写真がアップされてた」（20代男性）というように、既読スルーの後のSNS投稿は、まるで意図的に無視しているように映ることもあるようです。短くてもいいので、何らかの返信はするべきでしょう。
【３】自分の話はするのに、こっちの話は聞いてくれなかったとき
「こっちが自分の話を始めても、『ふーん。それでさっきの話なんだけど』と話題を蒸し返す」（10代男性）など、一方的に自分の話を続けようとするのも、気遣いのなさの表れだと受け取られてしまうようです。話を聞いてもらっているのであれば、同じくらい相手の話を聞くのが会話のマナーでしょう。
【４】会って話しているのに目を合わせてくれなかったとき
「『へえー』って言いながらスマホ見たり、メニューを見たり。俺と話していてもつまんないんだろうなと思う」（20代男性）というように、心ここにあらずな態度も、男性を落胆させてしまうようです。会っている間くらいは、相手との会話に集中するのが礼儀でしょう。
【５】待ち合わせに何度も遅刻されたとき
「『あいつなら待たせても構わない』と思っているのでしょう」（20代男性）など、あまりに遅刻を繰り返すと、人としての信用を失うことにもつながりかねません。相手に気があろうとなかろうと、約束の時間は守るように心がけましょう。
【６】LINEはOKでも電話はNGと言われたとき
「俺のためにまとまった時間は取れないっていうことですよね」（10代男性）など、コミュニケーションを面倒がるようなそぶりも、あまりに冷たいと思われてしまうようです。電話がNGなら、「今、移動中だから」などの一言を付け加えると良いかもしれません。
【７】あとから入った用事ですぐに約束をドタキャンされたとき
「女子会が入ったからと前日に。つくづく俺は後回しなんだなと痛感」（20代男性）など、優先順位が低いことが如実に伝わってしまうパターンです。「５年ぶりに再会する大事な友達だから」などと納得してもらえそうな理由とセットで断る気遣いが必要でしょう。
【８】いつもは既読スルーばかりなのに、食事をおごると伝えたら即レスがもらえたとき
「結局、俺を財布代わりくらいにしか思っていないことがわかる」（20代男性）というように、経済力を当てにしていることを露骨に表に出すのも、相手をムッとさせてしまうようです。たまには割り勘を提案するなどして、対等な関係であることをアピールしましょう。
【９】LINEの返信で「そうなんだ」を連発されたとき
「LINEでも『生返事』ってあるんだなって逆に感心しました」（20代男性）など、あまりにも気のない反応は、そのまま関心の低さを表してしまうようです。いくら話が面白くなくても、スタンプなどを駆使してある程度熱いリアクションをしてあげるのが大人のマナーでしょう。
他意のない態度やしぐさから、男性はぞんざいに扱われていることを敏感に感じ取るもの。相手に対する関心がどうであれ、それなりの配慮が必要でしょう。（倉田さとみ）