米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）が作品賞や監督賞など、６部門を受賞した。

監督賞を受賞したアンダーソン監督は「一生懸命努力をしました。光栄な賞を受賞することができ、アカデミーに感謝します。いつになっても心の中で『本当に受賞して良かったのか』という疑問は残るかもしれませんが、受賞できたことが何よりもうれしいです」と喜んだ。

同作は、最終盤に発表された作品賞も受賞するなど、６部門を受賞。オスカー史上最多の１６部門でノミネートした「罪人たち」（ライアン・クーグラー監督）の４部門を上回り、見事に最多部門作品となった。

以下、受賞部門一覧※敬称略、発表順

・キャスティング賞 カサンドラ・クルクンディス

・脚色賞 ポール・トーマス・アンダーソン

・編集賞

・助演男優賞 ショーン・ペン

・監督賞 ポール・トーマス・アンダーソン

・作品賞